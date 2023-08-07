Apple'ın Yeni M3 İşlemcileri Merakla Bekleniyor

Apple'ın yakında tanıtacağı M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri, teknoloji dünyasının nabzını yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Mac kullanıcılarının merakla beklediği bu yeni işlemciler, 2024'ün ikinci çeyreğine kadar MacBook Pro ve diğer üst düzey Mac modellerinde kullanılmaya başlayacak. İşlemci tarafında kaydedilen yeni gelişmeler, dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte detaylar

Apple'ın yakında tanıtacağı M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri, teknoloji dünyasının nabzını yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Mac kullanıcılarının merakla beklediği bu yeni işlemciler, 2024'ün ikinci çeyreğine kadar MacBook Pro ve diğer üst düzey Mac modellerinde kullanılmaya başlayacak. İşlemci tarafında kaydedilen yeni gelişmeler, dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte detaylar

Apple M3 GPU'larının çekirdek sayısını 40'a kadar yükseltecek

Apple'ın yeni M3 işlemci ailesinin daha yüksek bir performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor. Bu işlemcilerin tamamı, 3 nm olarak üretilecek. 5 nm'lik çekirdeklerden 3 nm'lik çekirdeklere yapılan bu önemli geçiş, daha fazla sayıda çekirdek kullanıma izin vermekle beraber her bir çekirdeğin performans ve verimliliğinin artmasını sağlayacak.

Apple M3 işlemci serisinin temel versiyonu, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdekli bir GPU ile üretilerek şu anda kullanılmakta olan en üst düzey M2 işlemcisi ile aynı CPU ve GPU çekirdek sayısına sahip olacak. M3 Pro ve M3 Max işlemcileri ise çok daha daha yetenekli ve yenilikçi bir yapıya sahip olacak. M3 Pro, 12 CPU çekirdeği ve 18 GPU çekirdeği içerirken M3 Max, 14 çekirdekli bir CPU ve 40 çekirdekli bir GPU ile şu ana dek üretilen en verimli işlemci olacak.

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M3 işlemcili ilk Mac'ler, 13 inçlik MacBook Air ve 24 inçlik yeni iMac olacak. 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri ise 2024 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde yeniden yapılandırılarak M3 işlemcisini kullanmaya başlayacak.

Peki, sizler Apple'ın yeni işlemci ailesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bildiğiniz üzere M2 işlemciler, son derece yüksek bir performans sunuyor. M3 işlemcilerle birlikte bu performans hangi seviyeye taşınacak? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.