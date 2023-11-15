Apple'ın Yeni iPhone 15 Serisi Büyük İlgi Görüyor

Apple'ın son teknoloji harikası olarak tanıttığı iPhone 15 serisi, akıllı telefon dünyasında yine büyük bir etki yarattı. iPhone 15 modelleri; Dynamic Island özelliği, 48 MP arka kamerası ve göz alıcı renk seçenekleriyle akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. iPhone 15 Pro serisi ise sahip olduğu 'pro' özellikler ile akıllı telefon dünyasında bir adım öne çıkıyor.

Apple'ın son teknoloji harikası olarak tanıttığı iPhone 15 serisi, akıllı telefon dünyasında yine büyük bir etki yarattı. iPhone 15 modelleri; Dynamic Island özelliği, 48 MP arka kamerası ve göz alıcı renk seçenekleriyle akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. iPhone 15 Pro serisi ise sahip olduğu "pro" özellikler ile akıllı telefon dünyasında bir adım öne çıkıyor.

Titanyum kaplama çerçevesi ile beğeni toplayan 15 Pro serisi telefonlar yeni nesil A17 Pro çipseti ile adeta bir el konsoluna dönüşüyor. 5x optik zoom özelliğine sahip Pro kamera sistemi ile hayran kalacağınız netlikte fotoğraflar çekebileceğiniz iPhone 15 Pro serisi, bir telefondan bekleyebileceklerinizin ötesinde kullanıcı deneyimini size sunmaya hazır.

Dynamic Island ve daha fazlası iPhone 15'te!

iPhone 14 Pro serisiyle tanıtılan Dynamic Island şimdi de iPhone 15 modelinde. Birçok telefon ve uygulama özelliğini kolay bir şekilde kontrol edebildiğiniz Dynamic Island üzerinden, desteklediğiniz takımın maç sonucu görebilir ya da bir sonraki podcast bölümüne geçiş yapabilirsiniz.

iPhone 15 serisi ile gelen bir diğer yenilik de USB-C bağlantısı. Yeni iPhone modellerinde Lightning'in yerini alan USB-C bağlantısı ile Macbook'unuzu ya da iPad'inizi şarj ettiğiniz kabloyla artık telefonunuzu da şarj edebileceksiniz. Üstelik şarjı azalmış olan Apple Watch ya da AirPods gibi diğer Apple aksesuarlarını da USB-C girişli iPhone'dan şarj etmek mümkün.

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Tamamen renkle işlenmiş cam arka yüzeye sahip iPhone 15 modellerinde pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Zevkinizi yansıtacak, bambaşka bir akıllı telefon deneyimi yaşamanızı sağlayacak iPhone 15 serisi telefon modellerini Teknosa'nın fırsatlarla dolu dünyasında kolayca satın alabilirsiniz. Sizin için en ideal iPhone 15 modelini bulmak için dahili hafıza, ekran boyutu, ekran çözünürlüğü ve batarya kapasitesi gibi filtrelemeleri kullanabilirsiniz.

Gücünü A17 Pro çipsetten alan iPhone 15 Pro

Yüksek performanslı A17 Pro çipsete sahip iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, yapabildikleri ile göz dolduruyor. Donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisine sahip A17 Pro ile artık iPhone'da konsol kalitesinde oyunlar oynamak mümkün hale geliyor.

48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 12 MP telefoto kameralı Pro kamera sistemi ile göz alıcı fotoğraflar ve videolar çekebilmek son derece kolay. Üstelik iPhone 15 Pro modelinde bulunan 3 kat ve iPhone 15 Pro Max modelinde bulunan 5 kat optik yaklaştırma ile yerinizden kıpırdamadan ve kalite kaybı yaşamadan harika görüntüler elde edebilirsiniz.

Siz de Apple ekosisteminin en yeni üyesi olan iPhone 15 serisinde yer alan ve muhteşem bir akıllı telefon deneyimi yaşamanız için tüm ihtiyaçlarınızı bir araya getiren iPhone modelini Teknosa güvencesiyle satın alabilirsiniz. Teknosa'nın dönemsel kampanyalarından yararlanarak avantajlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.