Apple'ın yapay zeka yaklaşımı ve nedenleri

Apple, yapay zeka konusunda diğer teknoloji devlerinden farklı bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, yapay zekayı arkaplanda geliştirmeyi tercih ediyor ve ürünlerini yapay zeka ile güçlendirerek pazarlamayı hedefliyor. Apple'ın yapay zeka stratejisi diğer şirketlerden ayrılıyor.

Bildiğiniz üzere, günümüz trendleri gereği Google, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devi şirketler yapay zeka konusunda sürekli olarak konuşmaktan vazgeçemiyorlar. Özellikle insanlarla etkileşime geçerek metinler, görüntüler ve hatta kodlar oluşturabilen yapay zeka model ve özellikleri büyük ilgi görüyor. Öyle ki son dönemde yapılan açıklamalarda Google 66 kez, Microsoft 47 kez ve Meta ise 42 kez "yapay zeka" ifadesini kullandı. Ancak Apple tarafında durumlar farklı, peki neden?

Apple'ın yapay zeka yaklaşımı nasıl?

Teknoloji dünyasının başarılı üyesi Apple'ın, yapay zeka destekli birçok özelliği başarılı bir şekilde geliştiriyor olmasına karşın bunu çok az vurgulaması, rakipleri de göz önünde bulundurulduğunda son derece dikkat çekici öyle bulundu. Rakipleri yaptıkları konuşmalarda yapay zekaya onlarca kez yer verirken Apple, kendilerine yönlendirilen sorulara karşılık olarak yalnızca iki kez yapay zekadan bahsetti. Rakiplerin stratejilerinden tamamıyla ayrılan bu durumun nedenleri, tamamıyla şirketin izlediği politikalara dayanıyor.

Apple'ın yapay zeka konusunda son derece dengeli ve ciddi derecede yaklaşıyor olması, tamamıyla şirketin bakış açısıyla ilgili. Şirket; söz konusu teknolojiyi sürekli telaffuz etmektense arkaplanda geliştirmeyi, kendisini yapay zeka ile öne çıkarmaktansa bu teknoloji ile güçlendirdiği başarılı ürünlerini pazarlamayı tercih ediyor. Ayrıca Apple, rakiplerinin yaptığı bu yükselişleri "geçici bir heves" olarak nitelendirip kendisi, izlediği stratejilerde yapay zekayı temele oturtmak yerine yapay zekanın nimetlerinden faydalanmayı daha doğru buluyor.

Zuckerberg'in ChatGPT rakibi yapay zekası açıldı!

Adını zikretmeyi fazla tercih etmiyor olsa da Apple'ın bu sektörde yürüttüğü yoğun çalışmaları gözden gelmek mümkün değil. Şirket, en önemli gelir kaynağı olan iPhone cihazlarının klavyelerini dahi yapay zeka teknolojisine emanet ediyor. Diğer ürünlerini de benzer teknolojilerle donatan şirketin yapay zeka sektörünün sessiz ancak başarılı bir üyesi olduğu açıkça görülüyor.

Peki sizler, teknoloji devinin yapay zeka yaklaşımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu durum daha önce, sizlerin dikkatini çekmiş miydi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.