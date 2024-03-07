Apple'ın yapay zeka hamlesi dünyanın en değerli şirketi konumunu etkileyebilir

Apple uzun yıllardır dünyanın en değerli şirketi konumunda. iPhone, iPad ve Mac gibi ürünleriyle büyük beğeni toplayan teknoloji devi, yeni bir yapay zeka tufanıyla karşı karşıya. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın yapay zekası beklentileri karşılayamazsa, dünyanın en değerlisi olmayabilir.

"Apple GPT" başarısız olursa işler değişebilir

Analist Kuo, 2024 yılı için iPhone sevkiyat tahminini azalttı. Bir önceki tahmini 220-225 milyon civarında olan Kuo, bu yıl için artık 200 milyon adet satış yapılmasını bekliyor. Bu, iPhone 16'nın yepyeni özellikler sunmayacağı iddiasını yansıtıyor.

Apple, ayrıca kaybettiği zemini telafi etmek için iOS 18 ile yapay zeka yetenekleri sunmak istiyor. A18'de yer alacak Neural Engine ile Siri'ye büyük bir güncelleme vermeyi planlıyor. Ancak Kuo, Apple'ın üretken yapay zeka hizmetlerinin önemli bir ivme kazanması gerektiğine dikkat çekti.

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Apple, yapay zeka hamlesinde başarısız olursa büyük bir kayıp yaşayacak. Microsoft ve NVIDIA'nın takip ettiği en değerli şirketler listesi, yeniden şekillenebilir.

Örneğin NVIDIA, yapay zekaya ve DLSS gibi teknolojilerine büyük yatırım yapıyor. Şirket, birçok yapay zeka ve makine öğrenimi modeline güç veren GPU ve çip tasarımlarına sahip.

Apple'ın yeni yapay zeka modelini WWDC 2024'te göstermesi bekleniyor. "Apple GPT" olarak adlandırılan sohbet botunun ilk olarak iPhone 16 serisiyle dağıtılması bekleniyor. Apple'ın pazar hakimiyetini sürdürmek için yapay zeka planlarını iddialı şekilde yürütmesi gerekiyor.