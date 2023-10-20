Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 modelinin kutu açılımı

Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıttığı ve standart iPhone modellerinde ekranı tamamen değiştirdiği iPhone 15 modelini kutusundan çıkardık. iPhone 15 kutu açılımı sizlerle.

iPhone 15 kutu açılımı

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Yeni iPhone 15 serisi, Pro modellerine benzer özelliklerle dikkat çekiyor. Cihazın ön tasarımı artık çentik yerine Dinamik Ada kullanıyor. Arka tasarım aynı olsa da kamera tarafında büyük geliştirmeler var. Ayrıca, Apple artık USB-C bağlantı noktasını kullanıyor, bu da daha hızlı şarj ve veri aktarımı sağlıyor.

Ekran, 6.1 inç boyutunda ve yüksek parlaklık sunuyor. Ancak ekran yenileme hızı 60 Hz'de kalmış. Kamera tarafında ise 48 Megapiksel çözünürlüğünde yeni bir sensör kullanılıyor ve telefoto kamera olmadan 2x yakınlaştırma seçeneği sunuyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamera bulunuyor.

İşlemci tarafında, A16 Bionic işlemci kullanılıyor, bu da daha iyi performans sağlıyor. Yeni iPhone 15 serisi, birçok açıdan özellikle kamera ve işlemci alanında önemli yenilikler sunuyor.

iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatı:

iPhone 15 128 GB: 49 bin 999 TL

iPhone 15 256 GB: 53 bin 999 TL

iPhone 15 512 GB: 61 bin 999 TL