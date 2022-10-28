Apple'ın sunduğu Temiz Enerji Şarjı nedir?

iOS 16.1 sürümü ile karbon ayak izini azaltmalarını sağlamak için tasarlanmış olarak gelen Temiz Enerji Şarjı nedir? Nasıl çalışıyor?

iOS 16.1, iPhone kullanıcılarının karbon ayak izini azaltmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Temiz Enerji Şarjı seçeneği içeriyor. Temiz Enerji Şarjı, daha yeşil bir şarj yöntemi isteyenler için daha düşük karbon emisyonlu elektriğin mevcut olduğu durumlarda seçici olarak şarj oluyor. Peki Temiz Enerji Şarjı nedir?

Temiz Enerji Şarjı nedir?

Apple, Temiz Enerji Şarjı hakkında bir destek belgesi yayınladı ve nasıl çalıştığı, gerektiğinde nasıl devre dışı bırakılacağı ve çalışması için hangi ayarların etkin olması gerektiği hakkında daha ayrıntılı ayrıntılar sağladı.

Temiz Enerji Şarjı, şu an için Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı. Ancak telefonunuzun konumunu ABD yaparak sizler de kullanabilirsiniz. Bu özelliğin çalışması için Ayarlar uygulamasının Sistem Hizmetleri bölümünde Konum Hizmetleri, Sistem Özelleştirme ve Önemli Konumların tümünün etkinleştirilmesi gerekir.

Varsayılan olarak açık olan bu yöntemi eğer kapatmak isterseniz Ayarlar >Pil >Pil Sağlığı ve Şarjı bölümüne giderek yapabilirsiniz.

Temiz Enerji Şarjı etkinleştirildiğinde, "iPhone"un yakındaki enerji şebekesindeki karbon emisyonları tahminini almasına olanak tanır ve bunu daha temiz enerji üretimi zamanlarında "iPhone"u şarj etmek için kullanır.

Apple, Temiz Enerji Şarjının, kullanıcının alışkanlıklarını öğrenmek için Optimize Edilmiş Pil Şarjı ile çalıştığını ve yalnızca iPhone evde veya işte olduğu gibi uzun süre şarj edildiğinde devreye girdiğini söylüyor. Şarj alışkanlıkları değişkense veya kullanıcı yeni bir yerdeyken gibi durumlarda devreye girmiyor.

Temiz Enerji Şarjı şarjı kapattığında, Kilit Ekranındaki bir bildirim, Optimize Edilmiş Pil Şarjına benzer şekilde ?iPhone?'un tam olarak ne zaman şarj edileceğine dair ayrıntılar sağlıyor. Bildirime dokunup basılı tutmak, ?iPhone?'u tam şarj edecek şekilde ayarlamak için bir "Şimdi Şarj Et" seçeneği görüntüleniyor.