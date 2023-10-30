Apple'ın 'Scary Fast' etkinliğinde tanıtılacak ürünler ortaya çıktı

Apple, bu gece düzenleyeceği 'Scary Fast' etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Etkinlikte 14 inç MacBook, 16 inç MacBook Pro, Mac için Magic Keyboard ve iPad mini gibi ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

Apple, bu gece önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirket, "Scary Fast" adlı bu etkinlikte yepyeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdırıldı. Etkinliğe saatler kala heyecan artıyorken son olarak Apple'ın etkinlikte tanıtacağı bütün ürünler ortaya çıktı.

Apple'ın etkinlikte tanıtacağı yepyeni ürünleri ortaya çıktı!

İlk olarak 24 Ekim'de duyurulan "Scary Fast" etkinliğinde sunulacak güncellenmiş ürünlerin tasarım açısından büyük değişiklikler içermesi beklenmiyor. Şirket, öncelikle performansa odaklanıyor. Zaten etkinliğin adı olan "Korkunç Derecede Hızlı" da bunu açıkça ortaya koyuyor.

Son gelişmelere göre bu etkinlikte tanıtılacak bütün ürünler ortaya çıktı. MacRumors tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre birkaç Apple tedarikçisi, yenilenmiş cihazlarda kullanılan piller ile ilgili Çinli bir düzenleyici kuruma yeniden başvuru yaptılar.

Apple'ın 'Scary Fast' etkinliğine saatler kaldı: Neler bekliyoruz?

Aktarılanlara göre bu ürünler arasında 14 inç MacBook, 16 inç MacBook Pro, Mac için Magic Keyboard ve iPad mini de yer alıyor. Çeşitli kaynaklar Apple'ın bu etkinlikte yeni bir iPad tanıtmayacağını öne sürüyordu. Bu yeni bilgi de söz konusu iddiaya karşı çıktı

Kuruma yapılan başvurularda ürünlerin pil kapasitelerinde bir değişiklik olmadığı görüldü. Tabii bu yenilenmiş cihazların daha uzun pil ömrü sunmayacağı anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere Apple bu yenilenmiş ürünlerde yeni çıkan işlemcilerini kullanacak. Bu söz konusu işlemciler de güç verimliliği açısından daha gelişmiş durumda.

Apple "Scary Fast" etkinliği bu gece (Pazartesi gününü salıya bağlayan gece) saat 03.00'te başlayacak. Bizler de saat 02.45'te YouTube kanalımız üzerinden canlı yayın açarak bu etkinliği birlikte izleyecek ve yepyeni ürünleri dünya ile aynı anda sizlerle paylaşacağız.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlikten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.