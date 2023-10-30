Apple'ın Scary Fast Etkinliği İçin Geri Sayım Başladı

Apple'ın merakla beklenen Scary Fast etkinliği için artık saatler kaldı. TSİ 03: 00'da başlayacak etkinlikte şirketin yeni ürünleri kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki bu etkinlikten neler bekliyoruz? Apple hangi yeniliklerle karşımıza çıkacak? İşte ayrıntılar!

Apple Scary Fast etkinliğinde neler tanıtılacak?

Mark Gurman, yaklaşan Apple M3 serisi işlemcilerle ilgili önemli detayları gözler önüne serdi. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar şirketin etkinlikte sadece standart M3 çipini vitrine çıkaracağı yönündeydi. Pro ve Max sürümlerinin ise 2024 yılında tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak Gurman'ın son raporu bu iddiaların aksine markanın serinin tüm üyelerini bugünkü etkinlikte tanıtacağını söylüyor. Kısacası etkinlikte Apple M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri tanıtılacak.

Apple M3, selefindeki gibi 4 performans ve 4 güç verimliliği çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli bir GPU dizilimine ev sahipliği yapacak. Yeni yonganın daha yüksek frekanslara çıkabileceğinin ve daha yüksek bellek opsiyonlarını destekleyeceğinin de altı çiziliyor.

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M3 Pro'da ise 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU dizilimi karşımıza çıkacak. Öte yandan işlemcinin 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU'ya sahip bir opsiyonunun da olacağı ifade ediliyor.

M3 Max'in 16 çekirdekli CPU (12 performans ve 4 verimlilik çekirdeği) ve 32 çekirdekli GPU dahil olmak üzere birden fazla konfigürasyon sunacağı söyleniyor. Hatta şirketin burada MacBook Pro modellerinde kullanılması beklenen 40 çekirdekli GPU sunan bir varyant daha sunacağı da iddia ediliyor.

Bu etkinliğin ana odak noktasının şirketin yeni işlemcileri olması bekleniyor, hatta bu noktada M3 destekli 24 inç iMac modeline ek olarak M3 Pro ve M3 Max yongalarından güç alan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin görücüye çıkacağı söyleniyor.

Apple'ın Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard dahil olmak üzere birçok Mac aksesuarında Lightning bağlantı noktasını ortadan kaldırması söz konusu. Bu cihazlar, Apple'ın tüm ürün yelpazesinde USB-C'ye geçişinin bir parçası olarak Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktasını benimseyecek. Yani bu geceki etkinlikte USB-C'li yeni çevre birimi ürünleri karşımıza çıkabilir.

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