Apple'ın M2 Max işlemcisinden yeni sonuçlar geldi!

Yeni ortaya atılan iddialara göre ise Apple'ın yeni işlemcisi M2 Max, tek çekirdekte 2.027 ve çok çekirdekte 14.888 puan almayı başardı.

Geçtiğimiz ay, yakında tanıtılması beklenen M2 Max işlemcisine sahip olan Mac modeli için Geekbench skorları ortaya çıkmıştı. Yeni işlemci, M1 Max'e kıyasla yalnızca küçük performans artışları gösterdiği için hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi ise ?M2? Max işlemci hakkında yeni ve daha başarılı sonuçlar ortaya kondu.

M2 Max yeni performans testlerinde daha başarılı sonuçlar elde etti

Geçen haftaki Geekbench puanlarında, ?M2? Max tek çekirdekte 1.853 ve çok çekirdekte 13.855 puan alarak, önceki modele kıyasla yalnızca küçük bir ilerleme olduğunu gözler önüne sermişti. Yeni ortaya atılan iddialara göre ise M2 Max, tek çekirdekte 2.027 ve çok çekirdekte 14.888 puan almayı başardı.

Referans olarak göstermek gerekirse; M1 Max tek çekirdekte 1.755 ve çok çekirdekte 12.334 puana ulaşıyor. Bu rakamlar ışığında yeni işlemcinin tek çekirdekte yaklaşık yüzde 15 daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Çok çekirdekli testlerde ise bu değer yüzde 20'ye kadar çıkıyor.

Apple'dan M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro sürprizi!

Yeni Geekbench skorları, ilk olarak 14 inç ve 16 inç MacBook Pro olmasını beklediğimiz bilgisayarlar hakkında maalesef daha fazla ayrıntı sunmuyor. Yeni gelen skorlar, işlemcinin 96 GB belleğe sahip ve macOS Ventura 13.2 çalıştıran bir MacBook modelinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Bugünün puanları ile geçtiğimiz ayın skorları arasındaki tek fark, güncellenen tabloda 3,54 GHz'e kıyasla 3,68 GHz'lik daha yüksek taban frekansına sahip bir "M2" Max işlemcinin yer alması gösterilebilir. Bu durum da daha yüksek puanları açıklıyor aslında.

Apple'ın başlangıçta bu yılın Kasım ayında "M2" Pro ve "M2" Max işlemcilerine sahip güncellenmiş MacBook modellerini tanıtması bekleniyordu. Bugüne geldiğimizde ise yeni modllerin tanıtımları 2023'ün başlarına kadar ertelenmiş durumda. Apple, 2023 yılı için güncellenmiş bir iMac ve MacBook Pro da dahil olmak üzere birden fazla yeni Mac modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki yıl M2 Max işlemcisi ile birlikte oldukça güçlü MacBook modelleri görmemiz muhtemel. Peki siz Apple'ın yeni M2 Max işlemcisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.