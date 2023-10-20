Apple'ın kendi yapay zeka ürünü üzerinde çalıştığına dair söylentiler

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının popülerliği artarken, Apple'ın kendi yapay zeka ürünü üzerinde çalıştığı ve gelecekte bir tür 'Apple GPT' yapay zeka robotunun piyasaya sürülebileceği söylentileri ortaya çıktı. Apple GPT konusunda gelinen aşama ve ne zaman gün yüzüne çıkacağı merak konusu.

Chatgpt gibi üretken yapay zeka araçlarının popülerliği arttıkça, Apple'ın kendi yapay zeka ürünü üzerinde çalıştığına ve gelecekte bir tür "Apple GPT" yapay zeka robotunun piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Peki bu konuyla ilgili gelişmeler şu ana kadar ne kadar ilerledi? Apple hangi aşamada ve böyle bir yapay zeka ne zaman gün yüzüne çıkacak?

Apple GPT konusunda gelinen aşama

Apple'da yapay zekadan sorumlu John Giannandrea, Apple içindeki büyük dil modellerinin geliştirilmesine liderlik ediyor ve Giannandrea doğrudan Apple CEO'su Tim Cook'a rapor veriyor. Giannandrea, dört yıl önce konuşmaya dayalı yapay zeka üzerinde çalışan bir ekip kurdu ve o zamandan beri çalışmalar hızlandı. Birkaç aydır Apple, ChatGPT ile rekabet edebilecek bir "Apple GPT" test ediyor.

Ünlü analist Mark Gurman'a göre yapay zeka üzerinde çalışmak Apple için bir öncelik; şirket büyük dil modelleri için bir "Ajax" çerçevesi tasarlıyor. Apple'ın, bazı mühendislerin "Apple GPT" olarak adlandırdığı dahili bir sohbet robotu var. Ancak Apple'ın bu adlandırmayı tüketici ürünü için kullanacağı kesin değil. Peki Apple çalışanlarının kullandığı bu Apple GPT'nin görevi nedir?

Apple çalışanlarının chatbot'u kullanmak için özel izne ihtiyacı var ve bu yapay zeka müşteriler için yeni ürün özellikleri geliştirmek için kullanılmıyor. Ürün prototipi oluşturmak için kullanılıyor ve onu eğitmek için kullanılan verilerle ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Bu yapay zekanın önceki nesil ChatGPT 3.5'ten daha yetenekli olduğu söyleniyor ve 200 milyardan fazla parametre üzerinde eğitildi.

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Dil modellerinin eğitimi çok fazla donanım gerektirdiğinden, Apple'ın konuşmaya dayalı yapay zeka araştırmalarına günde milyonlarca dolar harcadığı söyleniyor. Analist Jeff Pu, Apple'ın, iOS 18'in çıkacağı 2024'ün sonlarına doğru "iPhone" ve iPad'de bir tür üretken yapay zeka özelliğine sahip olacağını iddia ediyor.

Pu Ekim ayında, Apple'ın 2023'te birkaç yüz yapay zeka sunucusu inşa ettiğini ve 2024'te daha fazlasının geleceğini söyledi. Apple'ın bulut tabanlı yapay zeka ve yapay zekanın cihaz içi işlemeyle bir kombinasyonunu sunacağı bildiriliyor.

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