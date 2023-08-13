Apple'ın Katlanabilir iPhone Üretimi Hakkında Detaylar

Son zamanlarda Apple'ın katlanabilir bir iPhone üreteceği söylentileri ortaya çıktı. Ancak Apple'ın gelenekleri ve patent başvuruları incelendiğinde, katlanabilir bir iPhone modelinin iPad serisinde önce gösterilebileceği düşünülüyor.

Son zamanlarda Apple'ın katlanabilir bir iPhone, özellikle de kapaklı bir telefon yaptığına dair bir sürü söylenti ortaya çıktı. Bu mantık olarak bakıldığında Huawei, Samsung ve Motorola gibi katlanabilir cihazlara odaklanan markaların izinden gitmek olarak algılanıyor ki bu da oldukça mantıklı. Ancak Apple gerçekten katlanabilir bir iPhone veya telefon üretiyor mu? İşte tüm bildiklerimiz ve detaylar…

Katlanabilir iPhone bir rüya mı yoksa bir kaç yıl sonra göreceğimiz bir model mi?

Öncelikle kesin olanlar ve Apple gelenekleriyle başlayalım. Marka Steve Jobs döneminden beri az sayıda model ile yoluna devam etmeyi seviyor. Bu durum da bir gelenek haline geldi diyebiliriz. Öyleki markanın her sene sadece 1 model ailesi piyasaya sürmesi ve o sırada rakiplerinin sayısız modeli piyasaya sürüyor olmasıyla kıyasladığımızda katlanabilir bir iPhone modelinin herhangi bir serinin ana cihazı olmasını bekliyoruz.

Yani toparlamak gerekirse Samsung S ve Samsun Z Flip gibi ayrı seriler yerine tek bir serinin ürünü olması daha olası. Fakat bu Apple nezlinde kolay bir durum değil. Kullanıcıları tek bir tasarıma bağlı kılmak müşteri kaybına sebep olabilir. Bu sebeple geleneklere itaatsizlikte görebiliriz. İşin gelenek kısmını geçtiğimize göre somut delillere gelebiliriz.

Steve Jobs dalga geçti, iPhone'larda o özellik asla olmadı!

Öncelikle Apple her sene sayısız konuda patent başvurusu yapan bir şirket. Bu yılın başlarında da katlanabilir bir ekranı veya o ekranın panelini temsil eden bir patent aldılar. Bunun yanında 2016 yılında da alınan bir patent var. O dönem katlanabilir ekran teknolojilerini yeni yeni piyasada görmeye başlamışken Apple neredeyse katlanabilir bir iPhone modelini anlatan patent başvurusunda bulundu.

Yani aslında konu 7 yılı aşkın süredir Apple masalarında konuşuluyor. Bunların yanında Apple, Samsung Z serisinin en olumsuz özelliklerinden biri olan "ekran çatlağı, katlanma izi" gibi sorunları ortadan kaldıran bir patentinde sahibi. Patente göre Apple'ın ürettiği katlanabilir ekranların en üst katmanı gereğinden biraz daha kalın olacak ve katlama izinin oluştuğu yerleri doldurarak çirkin görüntünün oluşmasını engelleyecek.

Fakat burada önemli bir nokta var. ve bu nokta aslında bizleri yazının en başında belirttiğimiz "Apple gelenekleri" kısmına götürüyor. İddiaya göre iPhone serisindeki düzeni sağlamadan önce Apple katlanabilir ekranı müşterilerine ilk olarak iPad serisinde gösterecek. Yani bizler ilk katlanabilir Apple cihazlarını iPad'ler sayesinde göreceğiz.

Peki siz Apple patentleri alınmış katlanabilir iPhone / telefon hakkında ne düşünüyorsunuz?