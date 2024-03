Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2026'da piyasaya sürülecek

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Apple'ın uzunca bir süredir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı biliniyor. Tabii bu dönemde kafa karıştıran çok sayıda sızıntı karşımıza çıktı. Ancak bunların büyük bir kısmı markanın Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi firmaların başı çektiği bu alana giriş yapmak için geri sayımda olduğunu gözler önüne serdi. Peki katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek ve ne gibi özelliklerle gelecek?

Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen AlphaBiz, yaklaşan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 2026 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte söz konusu bilginin üst düzey bir Apple yetkilisinden geldiği de ifade ediliyor.

[Exclusive] Apple's Foldable Product Set for Release in 2026 According to a senior Apple official "ed by AlphaBiz, "After careful consideration, Apple has confirmed the release of its foldable iPhone for the later-than-expected year of 2026," stating, "Given the delayed… — Revegnus (@Tech_Reve) March 8, 2024

Cihazla ilgili ortaya çıkan bir diğer bilgi ise günümüz katlanabilir telefonlarının muzdarip olduğu katlanma iziyle ilgili. İddiaya göre katlanabilir iPhone modeli söz konusu izi piyasadaki ürünlere göre çok daha az gösteren bir ekranla karşımıza çıkacak. Dahası, ürünün yine rakiplerine kıyasla daha hafif olacağı söyleniyor.

iPhone 16 Pro render görüntüsü sızdırıldı

Bazı sektör kaynaklara göre Apple, sağlamlık endişelerinden dolayı Galaxy Z Flip 5 konseptini rafa kaldırarak Galaxy Z Fold 5 benzeri bir ürün ile yoluna devam edebilir. Bu durumda açıldığında iPad, katlandığında ise iPhone olabilen bir ürün karşımıza çıkabilir.

Apple'ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Vision Pro'nun geliştirme ekibi katlanabilir iPhone çalışmalarına destek vermeye başladı. Hatta markanın Vision Pro'ya en az 1.5 yıl bir ekleme yapmayı planlamaması nedeniyle böyle bir karar aldığı söyleniyor.

Burada Vision Pro ekibinin ekran teknolojilerinde bir hayli yetenekli olduğu ve bunun şirket içerisindeki katlanan iPhone ile ilgili ekran dayanıklılığı endişelerini de ortadan kaldıracak stratejik bir hamle olduğu ifade ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.