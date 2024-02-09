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Apple'ın Katlanabilir iPhone Modelleri Yakında Piyasada Olabilir

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Apple'ın yeni iPhone dizaynı birkaç yıl içinde bizlerle olacak gibi görünüyor. Bu dizaynın nasıl olacağı konusunda ise son günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, birkaç yıl içinde katlanabilir iPhone modelleriyle karşılaşabiliriz. Sızıntıya göre bu modeller tasarım sürecinin henüz en başında olsa da, 2026 gibi piyasaya sürülme ihtimali olduğu düşünülüyor.

Apple'ın yeni iPhone dizaynı birkaç yıl içinde bizlerle olacak gibi görünüyor. Bu dizaynın nasıl olacağı konusunda ise son günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, birkaç yıl içinde katlanabilir iPhone modelleriyle karşılaşabiliriz. Sızıntıya göre bu modeller tasarım sürecinin henüz en başında olsa da, 2026 gibi piyasaya sürülme ihtimali olduğu düşünülüyor.

Aşılacak çok engel var

Ancak katlanabilir iPhone model için aşılması gereken birçok engel olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki katlanma kabiliyetinin telefonu hasara daha açık hale getirmesi. İkinci sorun ise katlanabilir telefonların normal telefonlara göre belirgin şekilde daha kalın olması. Fakat Apple gibi tasarımda mükemmeli arayan bir markanın, kapkalın bir iPhone'u piyasa sürmesi pek de mümkün görünmüyor.

Apple'ın 2018 yılından beri katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu proje o dönem bir süreliğine rafa kaldırılmış olsa da, tekrar ortaya çıkacağı kesin gibi. Ancak şirketin katlanabilir ekranlarla olan en temel problemi, ekranın üzerinde estetik olarak hoş durmayan bir çizgi olması. Apple mühendislerinin bunun nasıl aşılacağı konusunda yoğun çaba sarfettiği biliniyor.

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Bazıları ise katlanabilir ekranın iPhone'dan önce iPad için geleceğini öne sürmekte. Sektörün otoriteleri, katlanabilir ekran teknolojisinin her geçen gün geliştiğini ve akıllı telefon pazarındaki ağırlığının giderek artacağını söylüyor. Hatta Apple'ın Çin'de düşen iPhone satışının, kullanıcıların katlanabilir telefon tercihinden kaynaklandığını iddia edenler bile var.

Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPhone modeli mümkün mü? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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