Apple'ın iPhone 15 Serisinin USB-C'ye Geçişi ile Gelen Yenilikler

Geçtiğimiz günlerde Apple lansmanında iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C'ye geçtiğini ilan etti. Yeni yayımladığı destek belgesinde ise kullanıcıları heyecanlandıracak özellikler var. Apple'ın iPhone 15 serisinin USB-C'ye geçişi ile bilinmeyen özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde Apple lansmanında iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C'ye geçtiğini ilan etti. Artık iPhone'da bu özellik bulunduğuna göre, Apple'ın çoğu ürünü 2025 yılına kadar USB-C kullanmaya başlayacak. Bu geçiş birçok Apple kullanıcısını hayal kırıklığına uğrattı. Ama belki beraberinde bazı paketleri geri getirmesine yeşil ışık yakabilir. Yeni yayımladığı destek belgesinde ise kullanıcıları heyecanlandıracak özellikler var.

Apple'ın iPhone 15 serisinin USB-C'ye geçişi ile bilinmeyen özellikleri!

Peki Apple USB-C ile hangi yenilikleri getirdi? Apple geçtiğimiz cuma günü yayımladığı destek belgesinde iPhone 15 modellerinin dair ayrıntılar paylaştı. Tüm iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantı noktasına bağlı bir Apple Watch'u, AirPods kılıfını veya diğer küçük aksesuarları 4,5W'a kadar şarj edebilecek.

Ayrıca iPhone 15 Pro ve Pro Max10 Gbps'ye kadar veri aktarım hızları için USB 3.2 Gen 2'yi destekliyor. Ancak bir sorun var. iPhone 15 Pro modellerin USB-C kablosu, USB 2 hızlarını destekliyor. Daha yüksek hızlar için daha yüksek özellikli kablo kullanmak gerekiyor. Ayrıca arabanızda USB-A konektörü varsa uyumlu bir USB-C – USB-A kablosu kullanabilirsiniz.

Sonuçlar şaşırttı: iPhone 15 Pro'nun 5G performansı ortaya çıktı!

Tüm iPhone 15 modellerinde desteklenen bir USB-C – DisplayPort kablosu veya bir adaptörle TV'ye 4K HDR'ye kadar video yansıtma özelliği mevcut. Böylece bu durum yeni serinin DisplayPort'u desteklediğinin bir kanıtı niteliğinde. Ayrıca iPhone 15 Pro modelleri harici bir depolama cihazına saniyede 4K çözünürlükte ve 60 Hz'ye kadar kaydedilmesini destekliyor.

USB-C ile Apple'da yeni dönem başlıyor!

Apple için yepyeni bir dönem başlıyor. iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C'ye geçişi başlattı. 2025 yılının sonuna kadar bütün ürünlerinde USB-C kullanmayı planlıyor. Bu durum ise akıllara bazı soruları getirdi. Apple 2012'deki versiyonuna geri mi dönüyor. Acaba dönerse kullanıcıların sevdiği diğer özellikleri de getirebilir mi? Artık üretilmeyen MagSafe Pil Paketi ve MagSafe Duo gibi

Şirket bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Neden böyle bir radikal değişikliğe gidildiği ise merak konusu. 2012'de Lightning'e geçtiğinde bu geçişi kısa süre içinde tüm ürünlerine yansıtmıştı. Şimdi de aynı şeyi USB-C için tekrarlayacak.

Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni iMac, fare ve klavye gibi aksesuarları da USB-C içerecek. Daha sonra şirket USB-C'ye sahip yeni Pro olmayan ve Max AirPod'ları piyasaya sürecek. Geriye Apple'ın sattığı ve birinci nesil Apple Pencil ve iPhone SE gibi hala Lightning kullanan birkaç parti ürün kalacak. Onlar da yakında bu kervana katılır.