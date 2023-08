Apple'ın iPhone 15 Pro Tasarımı Hayal Kırıklığı Yarattı

Apple'ın kısa bir süre sonra piyasaya süreceği iPhone 15 Pro cihazına ait yeni görüntüler sızdırıldı. İlgili görüntüler, Apple'ın alışılmış tasarımını tekrar yansıttığı için teknoloji dünyasını hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar

iPhone 15 Pro, bir önceki model ile son derece benzer!

Bir sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu paylaşımla birlikte cihazın yeni tasarımı, çok daha net bir şekilde görüntülenebiliyor. Kullanıcının cihazı tek eliyle tutarak aldığı görüntü, cihazın bir önceli model olan 14 Pro ile son derece benzer bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor.

In case you were wondering, here's how the iPhone 15 Pro feels in the hands pic.twitter.com/IRtfepHyTj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 16, 2023

iPhone 15 Pro, tasarımsal nicelikleri itibarıyla önceki seriyle son derece benzer bir yapıda olsa da bazı farklılıklar da görülebiliyor. Örneğin cihaza kazandırılan yeni titanyum alaşımlı gövde, daha önce kullanılmakta olan paslanmaz çeliğe kıyasla daha hafif bir yapıya sahip olduğundan son derece rahat bir performans sunuyor.

iPhone'a Type-C geliyor! Neler değişecek?

Artık net bir şekilde bilindiği üzere Apple, ürettiği telefon modellerinde geleneksel Lightning portu yerine yeni nesil USB-C portu kullanmaya başladı. Cihazın bu teknik detayı da onu, eski nesil modelden ayıran özellikler arasında yer alıyor.

iPhone 15 Pro, yukarıda sıraladığımız değişikliklerle birlikte kamera ve ekran tarafında yapılan geliştirmeleri de beraberinde getirecek. Bu yönüyle Apple'ın yeni nesil cihazlarında, ağırlıklı olarak altyapısal iyileştirmeler yaptığını açıkça ifade edebiliriz.

Peki, sizler bu durumla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Paylaşımdaki görselden görebildiğiniz kadarıyla, cihazın yeni tasarımını nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.