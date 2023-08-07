Apple'ın Intel Çiplerinden Vazgeçişi: Yeni Müşteri Sayısında Artış, Gelirde Düşüş

Apple'ın Intel çiplerinden vazgeçişi yeni bir olay değil. Fakat sonuçları yeni yeni ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki Intel çiplerinden vazgeçiş Apple'a pahalıya mı patladı? Şirketlerin aldığı kararlar bazen pahalıya patlayabiliyor. Apple'ın aldığı kararlarda bunlara bir örnek mi teşkil edecek acaba? İşte Apple tarafından gelen Mac Intel işlemci açıklaması ve detayları…

Yeni müşteri sayısında artış ama gelir de düşüş! Nasıl yani ya?

Biraz geriye gidelim. 3 yıl kadar gitsek yeterli. Apple'ın geleneksel etkinliklerinden WWDC Konferansı'nın 2020 de yapılanını hatırlarsınız. Yeni Apple watch özellikleriyle birlikte iPad için kalem özellikleri gelmişti. Karalama modu gibi özellikleri ilk olarak WWDC 2020 konferansında gördük. Tabi bunların yanında bir de radikal kararlardan bahsettiler.

WWDC 2020 konferansını nasıl hatırlıyorsunuz tam olarak bilemeyiz ancak hiç şüphe yok ki yeni Mac kararları bunlardan en önemlilerden biriydi. 2020 de alınan karara göre marka sadece Apple Silicon çipleriyle yoluna devam edecekti. Yani Intel gibi herhangi bir başka çip üreticisinden ürün almayacak ve sadece Apple çipleri Mac'ler içerisinde yer alacaktı. Ancak ilerleyen süreçlerde durumlar değişti.

Apple'ın M3 işlemcileriyle ilgili yeni gelişme: Çekirdek sayısı arttırılıyor!

Apple bu kararı almasının hemen ardından ilk Apple Silicon çipli Mac'leri piyasaya sürdü ve satışa başladı. Ayrıca marka ürünleri piyasaya sürmesinin ardından Mac Intel çipli ürünleri de 1 yıl içinde satıştan kaldırarak tamamen Apple Silicon çiplerine dönecekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Mac Pro'nun da dönüşümü tamamlamasıyla birlikte döngü 2023 yılı başlarında sonlandı.

Şimdi bu durum Apple'a ne kadar kar ettirdi sorusuna gelelim. Apple'ın M serisi çipleri ekosistem ve yazılımla da birlikte Intel işlemcilere göre çok daha güçlü bir performans sunuyor. Tabi bunun yanında bir de stabilite var. Intel çipleriyle Apple MacBook'lar bu stabiliteyi tam olarak yakalayamamıştı ancak M çiplerle bu sorun aşıldı. Satış rakamlarına gelirsek durum biraz daha karışıyor.

Dün Apple'ın 3. Çeyrek kazanç çağrısı sırasında yatırımcılarla konuşan CFO Luca Maestri, Apple'ın Mac'te Apple Silicon'a başarılı geçişini övdü. Ayrıca, çeyrek boyunca Mac alıcılarının "neredeyse yarısının" yeni müşteriler olduğuna dikkat çekti. Yani yeni müşteri sayısında ciddi bir artış yakaladı Apple. Fakat Mac, yıldan yıla %7 oranında bir gelir düşüş yaşadı. İlk çıktığı günden bugüneyse toplamda 6,8 milyar dolar geliri Apple'a Mac'ler sağladı.

Genel olarak raporu toparlamak gerekirse Apple, Mac'lerden Intel işlemcileri çıkararak büyük oranda müşteri kitlesi elde etti. Ancak üzücü gerçek Mac satışlarından elde edilen gelirlerin yıldan yıla toplamda yüzde 7 oranında düşmüş olması. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…