Apple'ın En Performanslı İşlemcileri Belli Oldu

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği "Scary Fast" etkinliğinde yeni M3 Max işlemcisini tanıttı. Performans bakımından dikkatleri üstüne çeken bu işlemci, MacBook Pro'lar için üretildi. Son olaraksa Apple'ın en performanslı işlemcileri belli oldu.

En performanslı Apple işlemcileri

Macworld, 9. nesil iPad'deki A10 Bionic'ten MacBook Pro'lar için M3 Max'e kadar bütün Apple işlemcilerinin performanslarını karşılaştırdı. Bunun için Geekbench 6'nın çoklu çekirdek testleri baz alındı.

En performanslı Apple işlemcileri listesine baktığımızda M2 Ultra'nın (76 GPU çekirdek) birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu M2 Ultra (60 GPU çekirdek) takip ediyor. Üçüncü sırada ise geçtiğimiz ay tanıtılan M3 Max (16 işlemci çekirdeği, 40 GPU çekirdeği) bizleri karşılıyor. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple'dan en büyük ekranlı iMac için üzücü haber!

En performanslı Apple işlemcileri şu şekilde sıralandı;

SıraİşlemciPuan (Geekbench 6 – Çoklu Çekirdekli) 1M2 Ultra (76 GPU çekirdek)21 bin 3292M2 Ultra (60 GPU çekirdek)21 bin 3293M3 Max (16 işlemci çekirdeği, 40 GPU çekirdeği)21 bin 1114M3 Max (14 işlemci çekirdeği, 30 GPU çekirdeği)19 bin 3795M3 Pro (13 işlemci çekirdeği, 18 GPU çekirdeği)15 bin 4866M2 Max (38 GPU çekirdeği)15 bin 817M2 Max (30 GPU çekirdeği)15 bin 818M3 Pro (11 işlemci çekirdeği, 14 GPU çekirdeği)14 bin 2109M3 (10 GPU çekirdeği)12 bin 8510M3 (8 GPU çekirdeği)12 bin 8511M2 (10 GPU çekirdeği)10 bin 9012M2 (8 GPU çekirdeği)10 bin 9013M2 (iPad Pro)9 bin 57714M1 (7 GPU çekirdeği)8 bin 45315M1 (iPad Air)8 bin 205

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.