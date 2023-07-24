Apple'ın asla tanıtmayacağı telefon: iPhone Vision

Apple'ın iPhone tasarımında belirli bir çizgiye sahip olduğu bilinirken, bir tasarımcının sunduğu iPhone Vision tasarımı oldukça ilginç ve asla gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Apple iPhone tasarım konusunda belirli bir çizgiye sahip. Bundan dolayı da iPhone modellerinde çok büyük farklılıklara gitmiyor. Ancak zaman zaman bazı tasarımcılar, "Şöyle olsaydı nasıl olurdu?" başlığı altında birçok iPhone tasarımını öne sürüyor. Bir tasarımcının sunduğu iPhone Vision tasarımı da "asla" dedirtecek cinsten oldu.

Bir tasarımcıdan Apple konsept telefonu: iPhone Vision

Her sene yeni iPhone modeli tanıtılmadan önce olağanüstü modellerin görselleri internette dolanıyor. Bu tasarımlar daha çok bağımsız tasarımcılar tarafından tasarlanıyor. Ancak Apple'ın iPhone'u tanıtmasından bu yana tasarım konusunda belirli bir çizgiyi takip ettiğini söyleyebiliriz.

Bazı tasarımcılar ise kendi hayallerindeki iPhone modellerini tasarlamaktan geri kalmıyor. Her ne kadar Apple'ın bu konseptleri gerçekleştirmesi mümkün olmasa da tasarımcıların sundukları modeller oldukça ilginç. Bununla birlikte son model ise Antonie de Rosa adlı bir tasarımcıdan geldi.

Apple'dan M3 Mac ve MacBook Pro bekleyenlere kötü haber!

De Rosa, yeni konseptinde Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Vision Pro'dan esinlendiğini söylemek mümkün. iPhone Vision adını verdiği bu konsepte baktığımızda cihazın arka kısmından Apple'ın benimsediği kameralardan farklı bir kuruluma sahip olduğunu görüyoruz.

Ayrıca dikkat çeken bir diğer kısım ise ikinci ekran oluyor. Telefonun arka kısmında olan bu ekran özellikle telefonunuz masanın üzerine yüzüstü bir şekilde dururken bildirimleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Ek olarak konseptte daha iyi bir yakınlaştırma görevi için ikincil periskop lens yer alıyor.

Tasarıma önden baktığımız zaman ise iPhone 14'lerde küçültülmüş olan çentiği burada da görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra tasarımcı de Rosa, tasarlamış olduğu telefon için fiyat etiketi de belirlemiş. Bununla birlikte konsept şeklinde tasarladığı bu telefon için 1599 dolarlık bir fiyat biçti. Pek çok kişi ise bu tarz bir modelin Apple için mümkün olmayacağını belirtti.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayı!