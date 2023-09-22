Apple'ın 5G Modem Geliştirme Çabaları Gecikebilir

Apple'ın kendi modemini geliştirme çabalarının en az üç yıl daha gecikebileceği ortaya çıktı. Son raporlara göre, projenin yavaşlamasının sebepleri arasında zayıf iletişim, teknik sıkıntılar ve yöneticilerin çipleri satın almak yerine tasarlamaya yönelmesi gibi sorunlar bulunuyor. Ayrıca yapılan prototip testlerinde çipin yavaş olduğu ve fazlasıyla ısındığı tespit edildi. Apple'ın kendi modemini kullanma planının bir süre daha gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.

Apple, yıllardır kendi modemini geliştirme çabalarıyla gündemde yer aldı. Son olarak Apple 5G modeli için yeni iPhone 15 serisiyle geleceği söylentilere ortaya çıktı. Ancak ortaya çıkan son haberler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. İddialara göre Apple 5G modeli en az üç yıl daha olmayacak. İşte detaylar!

Apple'ın 5G modem gecikmesinin nedeni Apple'dan kaynaklı!

Bilindiği üzere Apple, kendi cihazlarında Qualcomm'un geliştirdiği hücresel modemleri kullanıyor. Ancak yıllardır şirketin kendi modemini geliştirme çabaları olduğu da biliniyor. Özellikle şirketin kendi modemini iPhone 15 serisiyle birlikte kullanıma sunacağı dahi söylendi.

Ortaya çıkan haberler ise durumun tam tersini işaret ediyor. Son raporlara göre Apple'ın bu planı biraz zaman alacak gibi duruyor. Eski şirket mühendislerinden ve projeye tanıklık eden yöneticiler bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

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Açıklamada hedefe ulaşmanın imkansız olduğu kısa sürede anlaşıldığını ve söz konusu gecikmenin Apple'dan kaynaklandığını belirtti. Bu durumda ise projenin yavaşlama nedenleri arasında zayıf iletişim, teknik sıkıntılar ve yöneticilerin çipleri satın almak yerine tasarlamaya yönelmesi gibi sorunlar yer alıyor.

Öte yandan 5G modem için yapılan prototip testlerin de pek iyi sonuç vermediği ortaya çıktı. İddiaya göre test sonucunda çip oldukça yavaştı ve fazlasıyla ısınma meyli vardı. Devre kartı ise iPhone'un yarısını kaplayacak bir büyüklüğe sahipti. Bundan dolayı da kullanılması mümkün değildi.

Tüm bunların yanı sıra 5G modemin Qualcomm'un en iyi modem çipinin üç yıl gerisinde olduğu ifade edildi. Bu da uzun bir süre daha Apple'ın kendi modemini göremeyeceğiz anlamına geliyor. Ayrıca şirketin bu konuda acele etmediği de belirtildi. Bu bilgiler ışığında ise uzun bir süre daha Apple Qualcomm ortaklığının olacağı anlaşılıyor.

Peki, siz Apple modem konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple 5G modem konusunda başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!