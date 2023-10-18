Apple'ın 2024'te Katlanabilir iPad Tanıtacağı İddia Edildi

Teknoloji dünyasında katlanabilir ekranlar neredeyse standart haline gelmiş olmasına rağmen, Apple'dan ürün göremedik. iPhone Fold için sızıntıların ardı arkası kesilmezken, Apple'ın 2024'ün sonunda katlanabilir iPad tanıtacağı iddia edildi.

Teknoloji dünyasında katlanabilir ekranlar neredeyse standart haline gelmiş olmasına rağmen, Apple'dan ürün göremedik. iPhone Fold için sızıntıların ardı arkası kesilmezken, Apple'ın 2024'ün sonunda katlanabilir iPad tanıtacağı iddia edildi.

Katlanabilir iPad için hedef 2024 sonu olabilir

Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni iddialar, katlanabilir cihaz dünyasına gireceğini ortaya koydu. Teknoloji devinin 2024'ün sonu veya 2025'in başı gibi katlanabilir iPad modelini tanıtmak istediği belirtildi. İddiaya göre Apple, katlanabilir ekran endüstrisinde "önemli bir ilerleme" kaydetti.

Çin'den gelen bilgiler, şirketin katlanabilir iPad'in küçük ölçekli üretimine başlamak istediğini ortaya koydu. İlk üretim çalışmasının ölçeği belirsiz olsa da, Apple'ın 2024'ün sonuna kadar üretim yeteneklerini test etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

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Apple'ın uzun zamandır katlanabilir ekranlı tablet tasarımlarını araştırdığını biliyoruz. Şirket yıllardır katlanabilir cihazlar için menteşe patentleri aldı. Söylentiler doğruysa katlanabilir iPad önümüzdeki yılın sonuna kadar çıkış yapabilir.

Öte yandan bazı analistler, iPhone Fold modelinin 2-3 yıl daha hazır olmayabileceğini düşünüyor. Bu da Apple'ın önce iPad, ardından iPhone ile bu sektöre adım atacağını gösteriyor.

Ayrıca daha önce analist Ming-Chi Kuo ise firmanın 2024 yılında katlanabilir iPad tanıtacağını paylaştı. Açıklamanın gerçekleşmesi durumunda, teknoloji devi, önümüzdeki yıl katlanabilir pazarına girmiş olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, gelecek sene ilk katlanabilir ürünü olarak bir iPad tanıtacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.