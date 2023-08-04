Apple'ın 2023 üçüncü çeyrek kazançları açıklandı: Donanım satışları düştü

Apple, 2023 üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve donanım satışlarının düştüğü ortaya çıktı. iPhone, Mac ve iPad gibi ürünlerin satışları geriledi. Ancak diğer hizmetlerde büyüme yaşandı.

Apple, 2023 için üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve biraz karışık bir tablo ortaya çıktı. Genel olarak şirket, işlerin daha kötü olacağını tahmin eden analistlerin beklentilerini aştı. Ancak donanım geliri geçen yıla göre düştü. Apple'ın donanım ürün kategorilerinin neredeyse tamamı bu çeyrekte, 2022'nin aynı çeyreğine göre daha az satıldı. iPhone ve diğer ürünlerin satışları düştü.

iPhone dahil tüm ürünlerin satışları düştü!

Apple'ın yayınladığı rapora göre iPhone geliri yüzde 2 düşüşle 39,67 milyar dolar oldu. Mac geliri yüzde 7 düşüşle 6.84 milyar dolara geriledi. Ayrıca iPad yüzdesel olarak en fazla gerileyen ürün oldu: iPad satışları yüzde 20 gerileyerek 5.79 milyar dolara düştü. Apple CEO'su Tim Cook ise iPad satışlarındaki bu yüksek düşüşü bir nedene bağladı.

Tim Cook, iPad satışlarındaki düşüşün Apple'ın geçen yıl bu dönemde büyük bir iPad Air lansmanından sonra bu sefer bu kadar heyecan verici bir şey olmadan yükselişe geçmesine bağlanabileceğini söyledi. Mac gelirindeki düşüş ise PC pazarındaki daha büyük bir eğilimin parçası olabilir. Tüketiciler, COVID-19 salgınının ortasında yaşanan çılgınlık sırasında sürüm yükseltti. Çoğu şu an sahip olduklarından memnun.

Büyüyen tek donanım kategorisi, Apple'ın "Diğer Ürünler" olarak adlandırdığı ve esas olarak Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir ürünleri içeren kategoriydi. Diğer Ürünler, yıldan yıla yüzde 2 ile bir miktar büyüyerek 8,28 milyar dolara ulaştı. Genel olarak şirketin donanım satışları için biraz zorlu bir dönem olsa da, kazanç raporundaki parlak nokta, diğerlerinin yanı sıra Apple Music, Apple TV+, AppleCare, Fitness+ vb gibi uygulamalar oldu.

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Bu hizmetler yıldan yıla yüzde sekiz büyüdü ve geçen yıl segment, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,5 büyüdü. Bu, büyümenin hızlandığı anlamına geliyor. Bu da Apple'ın satın alan tüketicilerden daha fazla para kazanma çabaları için iyi bir işaret. Cook, Apple'ın çeşitli abonelik hizmetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 150 milyon artışla 1 milyardan fazla ödeme yapan kullanıcısı olduğunu söyledi.

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