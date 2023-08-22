Apple'ın 2023 Planları: A19 Bionic ve M5 Çipleri Geliyor

Tüm dünyada bilinen teknoloji üreticisi Apple, 2023 yılının Eylül ayı için hazırlanıyor. Her yılın eylül ayında bir gelenek haline gelen iPhone tanıtımlarına bu sene 15. seriyi ekleyecek olan marka bunların yanında merakla beklenen diğer ürünleriyle alakalı da çalışmalar yapıyor. Apple'ın iPhone 16 serisinde ve bir sonraki Mac, MacBook serilerinde yer alması beklenen A19 Bionic ve M5 çipleri de bu çalışmalar arasında. İşte detaylar…

Tüm dünyada bilinen teknoloji üreticisi Apple, 2023 yılının Eylül ayı için hazırlanıyor. Her yılın eylül ayında bir gelenek haline gelen iPhone tanıtımlarına bu sene 15. seriyi ekleyecek olan marka bunların yanında merakla beklenen diğer ürünleriyle alakalı da çalışmalar yapıyor. Apple'ın iPhone 16 serisinde ve bir sonraki Mac, MacBook serilerinde yer alması beklenen A19 Bionic ve M5 çipleri de bu çalışmalar arasında. İşte detaylar…

Apple çiplerinin en hızlıları A19 Bionic ve M5!

iPhone 15 serisi ile birlikte A17 Bionic yonga setini ilk kez göreceğiz. Apple'ın yeni çip seti A17 Bionic, 3nm yonga seti olmasıyla birlikte bu türde bir yonga setinin ilk kez kullanıldığı telefon unvanını da iPhone 15 serisine vermiş olacak. Ancak çipin tüm özelliklerine şu anda hakim değiliz. Tüm teknoloji meraklıları olarak 12 Eylül tarihini bekliyoruz.

Fakat daha A17 Bionic setine tam olarak hakim değilken ortaya A19 Bionic setleri atıldı. Twitter (X) üzerinde @_orangera1n kullanıcı adına sahip bir telefon koleksiyoncusu Apple'ın halihazırda A19 Bionic SoC üzerinde çalıştığını keşfetti. X üzerinden paylaşılan kanıta göre CPU kimliklerinin bir listesi ortaya çıktı. Listeye göz attığımızda 0x8120 kodunun iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine güç veren A16 Bionic çipine ait olduğunu görüyoruz.

Daha sonrasında yer alan 0x8130 kodununsa iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç vermesini beklediğimiz A17 Bionic'e ait olduğunu fark ediyoruz. Ancak listenin devamında 0x8140 ve 0x8150 kodları bizleri karşılıyor ki bu kodlar A18 Bionic ve A19 Bionic çiplerine karşılık geliyor.

Samsung, iPhone 15 müşterilerinin aklını çelmeye çalışıyor!

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri daha öncesinde de belirttiğimiz gibi A16 Bionic çiplerini, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri A17 Bionic setini kullanacak. Peki A18 ve A19 Bionic çiplerini hangi cihazlar kullanacak sorunaysa cevap olarak "tahminen" A19 serinin iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılmasını bekliyoruz.

M5 çiplerine geldiğimizdeyse ortada tam olarak kesin kanıtlar bulunmamakta. Ancak Apple'ın M3 çiplerini yeni tanıttığını ve arada bir geçiş çipi olan M4'ü de hesaba kattığımızda önümüzdeki birkaç yıl boyunca M5 çipini somut olarak elde tutamayacak gibiyiz. Fakat Apple'ın erkenden çalışmalara başladığını da düşündüğümüzde marka 2 sonraki Mac modellerinde M5 çipini tanıtmayı düşünüyor olabilir.