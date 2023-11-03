Apple'ın 2023 dördüncü çeyrek geliri düşüş yaşadı

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin gelir raporunu açıkladı. Şirketin gelirlerinde dört çeyrek boyunca düşüş yaşandığı belirtildi. iPhone ve Hizmetler kategorileri ise artış gösterdi.

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları yılın son çeyreğine girerken gelir raporlarını sunmaya başladı. Daha önce Microsoft, Google ve Intel'in raporlarını görmüştük. Şimdi ise Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin gelirini paylaştı. Ancak şirket gelirlerinde dört çeyrek boyunca düşüş yaşanması dikkat çekti.

Apple'ın son çeyrek geliri 89,5 milyar dolar oldu

Apple, 2023 yılının dördüncü mali çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Rapora göre şirket, 89,5 milyar dolar gelirle hisse başına 0,05 dolar zarar ettiğini duyurdu. Gelirlerdeki bu düşüş, Mac ve iPad satışlarının önemli ölçüde azalmasıyla yaşandı.

Şirketin açıklamasına göre bu dönemin kazancı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1 oranında azaldı. Apple için tek parlak nokta ise iPhone ve Hizmetler kategorileri oldu. Akıllı telefon satışları, iPhone 15 serisinin iki haftalık başarısı sayesinde yüzde 3 artarak 43,8 milyar dolara ulaştı.

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App Store, Apple Music ve Apple TV+ gibi abonelik hizmetlerini içeren Hizmet gelirleri ise yüzde 16 artışla 22,3 milyar dolara yükseldi. Bu kategori, şirketin son yıllarda büyük yatırım ayırdığı filmler gibi önemli bir pazarı da temsil ediyor.

Ancak Mac satışları, ekonomik durgunluk nedeniyle yüzde 34 düştü ve 7,6 milyar dolara geriledi. iPad gelirleri ise yüzde 10 düşerek 6,4 milyar dolara kadar azalmış durumda. Apple Watch gibi giyilebilir ürünler yüzde 3 kayıp yaşayarak 9,3 milyar dolara geriledi.

İşte Apple'ın gelir raporunda paylaştığı rakamlar ve geçen yıla göre oranları:

iPhone: 43,8 milyar dolar (Yüzde 3 artış)

Mac: 7,6 milyar dolar (Yüzde 34 düşüş)

iPad: 6,4 milyar dolar (Yüzde 10 düşüş)

Giyilebilir Cihazlar: 9,3 milyar dolar (Yüzde 3 düşüş)

Hizmetler: 22,3 milyar dolar (Yüzde 16 artış)

Apple CEO'su Tim Cook son çeyrekte iPhone satışlarında rekor kırıldığını belirtti. Ancak Çin pazarında özellikle Huawei ile devam eden rekabet, genel pazarda baskı yaratmayı başarmış gibi duruyor. Bakalım Apple bu rekabete nasıl bir cevap verecek.