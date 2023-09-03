Apple'ın 12 Eylül Etkinliğinde Tanıtılacak Ürünler Belli Oldu

Apple, 12 Eylül tarihinde gerçekleştireceği büyük bir etkinlik ile yeni cihazlarını tanıtacağını duyurdu. Etkinlikte iPhone 15 serisi, yeni Mac'ler, iPad Pro, Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 gibi ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

Apple, 12 Eylül tarihinde gerçekleştireceği büyük bir etkinlik ile yeni cihazlarını tanıtacağını duyurdu. Etkinliğe sayılı günler kalmışken bu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağı merak konusu oldu. Çoğu zaman tam bir liste bulamayan kullanıcılar bu arayış içine girdi. Biz de sizin için tüm etkinliğe genel bir çerçeveden bakıp hangi ürünlerin tanıtılacağı ve hangilerinin ertelendiğini listeledik.

Apple etkinliğinde tanıtılacak cihazlar

iPhone

12 Eylül'de tanıtılması en fazla beklenen cihazlar iPhone 15 serisi. Apple, yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonlarını önümüzdeki etkinlikte tanıtmayı bekliyor. Bunların yanında bir de iPhone 15 Ultra ihtimali de söz konusu. Yeni çıkacak modeller yüzünden şu anda herhangi bir iPhone modeli satın alınması önerilmiyor. Çünkü genellikle yeni iPhone modelleri piyasaya çıktığında eski modellerde bir fiyat düşüşü yaşanıyor.

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Mac

Önümüzdeki etkinlikte herhangi bir Mac cihazı tanıtılması beklenmiyor. Ancak önümüzdeki ay, 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac'in de bulunduğu yeni M3 Mac'ler piyasaya sürülebilir. Buna ek olarak 2024 yılında, yeni M3 Pro ve M3 Max işlemcili 14 ve 16 inçlik Macbook Pro'ların da piyasaya sürülmesi söz konusu.

iPad

12 Eylül'de yine herhangi bir iPad modeli tanıtılması beklenmiyor. Ancak yine de bir ihtimal var. Öyle ki ya bu etkinlikte ya da ekimde yeni bir iPad mini raflarda yerini alabilir. OLED ekranlı 11 inçlik iPad Pro ve 12.9 inçlik iPad Pro ise 2024 yılının başlarında tanıtılabilir.

Apple Watch

Apple Watch konusuna geldiğimizde ise Mac ve iPad gibi bir kıtlık görmüyoruz. Bu ay iki adet Apple Watch tanıtılacak. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 olmak üzere Apple Watch modelleri piyasaya sürülecek. Devrimsel yenilikler beklenmese de yeni bir Watch satın almadan önce beklemeniz tavsiye ediliyor.

AirPods

AirPods tarafına geldiğimizde ise yeni bir modelden ziyade 2. Nesil AirPods Pro'lar için yeni bir şarj kutusu tanıtılacak. Bu şarj kutusunda ilk defa USB-C portu yer alacak. Bunun haricinde yeni AirPods Max modelinin ise 2023'ün sonlarında veya 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.

Apple TV ve Ev

Apple'ın oturma odanız için ortaya çıkardığı TV ve Ev kategorisinde de sular durgun. 12 Eylül'de bu kategorinin bir güncelleme alması beklenmiyor. Ancak 2024 yılında Apple TV 4K ve HomePod mini cihazları için yeni modeller bekleniyor.

Aksesuarlar

Apple aksesuarlarında da sıradaki etkinlikte bir hareket beklenmiyor. Ancak belirtmekte fayda var ki beklenmiyor dediğimiz tüm kategorilerde sürpriz olabilir. Şu an için herhangi bir sızıntı veya bilgi verilmedi.

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