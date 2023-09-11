Apple'ın 12 Eylül Etkinliğinde Tanıtacağı Cihazlar Belli Oldu

Apple'ın 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde iPhone 15 Serisi ve birçok yeni ürün tanıtılacak. Etkinlikte yer alacak cihazların tam listesi ve detayları haberimizde.

Bildiğiniz üzere 12 Eylül 2023 tarihinde Apple büyük bir tanıtım etkinliği yapacak. Yeni iPhone 15 serisi ile birlikte birçok yeni ürününde tanıtılacağı etkinlik için hazırlıklar aylar öncesinde başladı. Peki Apple 12 Eylül'de iPhone 15 Serisi ile birlikte hangi cihazları tanıtacak? İşte detayları ile Apple'ın yeni tanıtacağı cihazların listesi…

12 Eylül Apple etkinliğinde tanıtılacak tüm cihazlar tam liste!

Etkinliğin başrol oyuncusu her ne kadar iPhone 15 Serisi de olsa birçok cihaz bu etkinlikte boy gösterecek. Yeni AirPods serilerinden, MacBook serilerine kadar birçok farklı cihazın tanıtımını izleyeceğiz. Peki bu cihazlar hangileri olacak. İşte detaylı anlatımımız ve Sihirli Elma ekibi tarafından hazırlanmış videomuz. İyi seyirler…

Öncelikle merakla beklenen iPhone 15 Serisinin etkinlikte yer alacağını söyleyelim. Apple, yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonlarını önümüzdeki etkinlikte tanıtacak.Bunların yanında bir de iPhone 15 Ultra ihtimali de söz konusu. Son olarak iPhone 15 Serisi ile ilgili Apple'ın "Mini" bir model üzerinde çalıştığı iddiası da var fakat çok düşük bir ihtimalden bahsediyor olabiliriz.

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12 Eylül tarihindeki etkinlikte herhangi bir iPad veya Mac göremeyeceğiz fakat Apple yeni Watch Serisini tanıtacak. Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 olmak üzere Apple Watch modelleri piyasaya sürülecek. Bir iPhone'u tamamlayan ürünler arasında Apple Watch'un ardından olmazsa olmaz AirPods gelmekte.

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Yeni bir AirPods modeli bu etkinlikte göremeyeceğiz fakat USB-C portuna sahip yeni bir şarj kutusu göreceğiz. Bunun haricinde yeni AirPods Max modelinin ise 2023'ün sonlarında veya 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor.

Tüm yeni cihazları bir liste halinde yazmak gerekirse şöyle bir tablo bizi karşılıyor: