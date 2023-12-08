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Apple, Hindistan'da satış sorunuyla karşı karşıya

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Hindistan, Avrupa Birliği'nden alınan ürün satış ve pazarlama kurallarına benzer kurallar almaya hazırlanıyor. Bu durum, Apple'ın üretim şeklini değiştirmesine ve vergi avantajlarından mahrum kalmasına sebep olabilir.

Bildiğiniz üzere değişen Avrupa Birliği yasaları sebebiyle Apple tüm iPhone ve iPad modellerinden başlayarak köklü bir değişikliğe gitti. Bununla birlikte yeni iPhone 15 serisi itibariyle eski Lightning bağlantı noktası artık emekli olmuş yerine de USB-C gelmişti. Apple tam AB yasaları ve satış kuralları sorunlarını atlattı derken şimdi de Hindistan'dan kural değişikliği geldi. İşte Apple ve Hindistan'da yaşanabilecek olası satış sorunu hakkında detaylar…

Değişen Hindistan kuralları Apple için büyük sorun teşkil edebilir!

Hindistan, Avrupa Birliği tarafından alınan ürün satış ve pazarlama kurallarına benzer kurallar almaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak çıkan haberlerde hükümetin AB benzeri satış kurallarına geçeceği ve bu yüzden piyasa içi, tüketici hakları korunması konusunda yeni kararlar alınacağı bildiriliyor. Bu kapsamda Apple biraz üzülecek gibi zira alınan kararlar arasındaki USB-C değişimi üretimi zora sokuyor.

Olayın özüne gelirsek Hindistan her ne kadar akıllı telefon sektörü için bir cennet niteliği taşısa da halkın alım gücü oldukça düşük. Yani markaların amiral gemisi akıllı telefonlarının üretim merkezi Hindistan olsa da halkın bu telefonlara ulaşması oldukça zor. Bu sebeple halk eski modellere yöneliyor.

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Apple için konuşmak gerekirse iPhone 15 üretimi Hindistan'da yapılsa da kullanıcılar eski iPhone modellerine yönelmekte. Buraya kadar herhangi bir sorun yok insanlar yeniyi değil eskiyi alabiliyor ve o ürünlere yöneliyor ancak değişen kurallar Apple'ın üretim şeklini değiştirmesine sebep olabilir.

Yeni kurallara göre Apple eski iPhone modellerinin bağlantı noktalarını Lightning yerine USB-C ile değiştirmek zorunda. Ancak bu yeniden tasarım ve kutu içeriği ürünlerinin tedariği anlamına gelmekte. Bu sebeple yeni üretim yapmak yerine üretimi bitirmeyi tercih edecektir.

Üretimi bitirmek satış konusunda mali kayıp anlamının yanına Hindistan içi vergi kuralları konusunda da dezavantaj yaratmakta. Hindistan yasalarına göre belirli bir hacimde yerli üretim yaptığınızda hükümet size çeşitli vergi indirimleri sağlıyor. Apple'ın eski iPhone üretimlerini bitirmesi de bu hacmin altında kalmasına ve vergi indirimi yerine ceza alması anlamına gelmekte.

Konuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecektir. Gelen son bir bilgi Apple'ın Hindistan hükümeti ile çeşitli görüşmeler yaptığını destekliyor. Bu bazı kurallarda esneme anlamını taşıyabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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