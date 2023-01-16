Apple gözü kararttı: Hedef Premier lig!

2019'da yayın hayatına başlayan Apple TV+, o günden bugüne büyük bir gelişim gösterdi. İçerik çeşitlerini arttırmak isteyen Apple, son dönemde spor müsabakalarına yönelim gösteriyor. Şirket, bu kez hedefini büyük tuttu.

Apple TV+, İngiltere Premier Ligi yayın hakları için teklif yapacak

Apple, dijital akış platfromu için geçtiğimiz yılın Haziran ayında Major League Soccer (MLS) yayın haklarını alarak futbol dünyasına giriş yapmıştı. Yatırımlarının karşılığını hemen alan şirket, bu kez hedefini dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi olarak belirledi.

The Daily Mail'in haberine göre Apple TV+, İngiltere Premier Ligi yayın hakları için bir teklif planlıyor. Öte yandan teklifin ilk olarak Birleşik Krallık'ta yayınlama hakları üzerine yapılacağı belirtiliyor. Sky Sports, BT Sport gibi yayıncı kuruluşlarla yapılacak görüşmeye göre yayınlama bölgesi artabilir.

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Apple TV+'ın İngiltere Premier Ligi girişimi, Avrupa için ilk girişimi değil. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgiye göre Apple, Hollanda futbol ligi Eredivisie'yi Apple TV+ üzerinden yayınlamayı düşünüyor. Yıllık 150 ila 200 milyon euro tutması bekleniyor. Ek olarak yayın hakları için Amazon ve Netflix'in de devre de olduğu belirtiliyor.

Apple, Kanada ve Amerika futbol ligleri olan Major League Soccer(MLS) yayınına başlamaya hazırlanıyor. Maçlar 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren aylık 15 dolar ve tüm sezonluk 99 dolar abonelik seçenekleriyle yayınlanacak. Ayrıca halihazırda Apple TV+ üyelerine aylık 13 dolar, sezonluk 79 dolar şeklinde fiyatlandırılacak. Apple'a yıllık 250 milyon dolar maliyeti olan anlaşma, 10 yıl boyunca geçerli olacak.