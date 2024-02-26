Apple, giyilebilir teknoloji pazarında yeni cihazlar sunmak istiyor

Apple, giyilebilir teknoloji pazarındaki payını büyütmek istiyor. Şirket, Apple Watch'un ötesinde diğer cihazlar sunmak istiyor. Bunlar arasında kameralı AirPods ve yapay zeka destekli akıllı gözlük projesi bulunuyor.

Kameralı AirPods test aşamasında

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Apple, giyilebilir cihazlar için yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor. Apple Watch'un ötesine geçmek isteyen şirketin, cihazlarına farklı yetenekler kazandırmak istediği belirtildi.

Gurman, Amazon Echo Frames ve Meta Ray-Ban Stories'e benzer bir akıllı gözlükten bahsetti. İddiaya göre bu gözlük, iPhone'a ihtiyaç duymadan kullanıcı sorularını yanıtlamak gibi temel özellikleri destekleyecek. Yapay zeka destekli olmasıyla da asistanı görevi görecek.

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Ancak bu projenin, Vision Pro'dan ayrı olarak artırılmış gerçeklik sistemine sahip olmayacağı belirtildi. Yani Vision Pro'ya alternatif olarak geliştirilmesiyle Apple'ın farklı bir pazarı hedeflediğini gösteriyor.

Buna ek olarak, Apple'ın düşük çözünürlüklü kameraları AirPods'a entegre etmek istediği de belirtildi. Kod adı B798 olan proje; gözlük gerektirmeden fotoğraf ve ses kombinasyonu yoluyla yapay zeka ve sağlık özellikleri sunmayı amaçlıyor.

Yapay zeka sisteminin kullanıcılara baktıkları nesnelerle ilgili soruları yanıtlaması ve yalnızca kulaklıklar aracılığıyla sağlık ölçümleri yapması isteniyor.

Akıllı gözlük ve kameralı AirPods'un henüz test aşamasında olduğunu ve aktif olarak geliştirildiğini belirtmek gerekiyor. Yani Apple'ın yakın zamanda bu tarz bir ürün çıkarma olasılığı oldukça düşük.

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