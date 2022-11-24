Apple fabrikasında isyan ateşi büyüyor: Fabrikadan geri adım!

Apple'ın fabrikasında yaşanan isyanın ardından Foxconn, özür diledi. Fabrikanın işçilerine bir de teklifi var.

iPhone serisiyle akıllı telefon dünyasında zirvede yer alan Apple, üretim hattının önemli bölümünü Foxconn fabrikasına yöneltmiş durumda. Ancak Çin'de yer alan fabrika son günlerde büyük sorunlarla karşı karşıya.

Foxconn, özür diledi ve çalışanlara 1400 dolar teklif etti

Koronavirüs etkisiyle birlikte son yıllarda birçok kez karantina uygulanan Foxconn, perde arkasında Apple'ı oldukça olumsuz etkiledi. Çin'in uyguladığı "koronavirüse karşı sıfır tolerans" politikası nedeniyle birçok Çin fabrikası bu süreçte benzer sorunları yaşadı. Ancak son dönemde Foxconn'da durumlar farklı.

Geçtiğimiz günlerde Foxconn fabrikasında işçilerin protesto girişimi, tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Öyle ki gelen görüntüler, işçilere uygulanan darp girişimlerini de gözler önüne serdi. Yaşananlardan sonra imajının lekelendiğini düşünen Foxconn, özür dileğini çalışanlarına iletti. Aynı metinde ptorestoları bırakmaları halinde 1400 dolarlık ikramiye sözü verdi.

Foxconn'da ne olmuştu?

Apple, son yıllarda yaşadığı tedarik zincirinin de etkisiyle Çin'e olan bağlılığını giderek azaltmak istiyor. Uzun soluklu projeye göre Foxconn düzenli olarak üretimini azaltacak. Ancak koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz ay üretim durduruldu. Hal böyle olunca iPhone 14 serisinin üretimi yine sekteye uğradı. Bunun üzerine Apple, Foxconn'a az ilgi gören standart modeller yerine yoğun bir ilgi gören Pro modellerine yönelme talimatı verdi.

Foxconn'dan Apple'a müjdeli haber!

Ancak sorunlar bununla da bitmedi. Açığı kapatmak isteyen fabrika, işçilerin tatil sezonu öncesinde üretim hattında kalmasını istedi. Ancak çalışanlar zorunlu kılınan bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler karşısında şirket geri adım atmayınca Foxconn, protestolar ile karşı karşıya kaldı. Fabrika, tatil döneminde yoğun çalışma istiyor. Öyle ki bu durumda çalışanlar, evlerine gitmeden geceli gündüzlü fabrikada çalışmak zorunda.

Yaşanan protestoların dozu giderek arttı. Öyle ki işçiler birçok kez polisle karşı karşıya geldi. Gelen bilgilere göre fabrikanın güvenlik görevlileri yatakhaneden kaçmak isteyen çalışanları yakalayıp acımasızca dövdü. Hala devam eden protestolara karşı Foxconn, özür dileyerek öneri sundu. Gözler çalışanlara döndü.