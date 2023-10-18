Apple endişeli: Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak amiral gemisi telefonlar!

Mobil işlemci pazarının başarılı isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için resmen geri sayıma geçti. Yonga setinin bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenirken, donanımı kullanacak akıllı telefonlar da hızla ortaya çıkıyor. Peki an itibariyle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak amiral gemisi telefonlar hangileri?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek akıllı telefonlar

Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi olacak. Durum böyle olunca üreticiler bu yeni yongadan güç alan modelleri kullanıcıların beğenisine sunmak için sıraya girdi. Bu kapsamda en çok öne çıkan cihazların Xiaomi 14 ve iQOO 12 serisi olduğunu söyleyebiliriz.

İşte yaklaşan işlemciden güç alacak amiral gemisi telefonlar:

Xiaomi 14 serisi (Lansmanı bu ay gerçekleştirilecek)

iQOO 12 serisi

Vivo X100 Pro+ serisi

OnePlus 12 serisi

Realme GT 5 Pro serisi

Oppo Find X7 Pro serisi

Honor Magic 6 serisi

Red Magic 9 serisi

Meizu 21 serisi

Samsung Galaxy S24 serisi

Redmi K70 Pro+ serisi

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün performans testi sonuçları belli oldu. Zira yeni işlemciden güç alacak Red Magic 9 bir süre önce NX769J model numarasıyla Geekbench'te göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.596 ve çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 977 puan almayı başardı. 1+5+2 çekirdek kümesine sahip olacak işlemci; 2 x 2.27, 5 x 2.96 ve 1 x 3.19 GHz çekirdeklerine ek olarak Adreno 750 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un Samsung ile olan anlaşması sayesinde geçen yıl Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin "for Galaxy" şeklinde çok daha performanslı bir versiyonunun Galaxy S23'te de kullandığını gördük. Bu durum Galaxy S24 ailesi için de geçerli olacak. Firmanın amiral gemisi modellerinde yer alacak 8 Gen 3 for Galaxy, tek çekirdekte 1700 ve çoklu çekirdekte ise 6 bin 600 puan aldı. Görüldüğü üzere standart ve özel versiyonun arasında ciddi bir performans farkı var. En azından kağıt üzerinde.

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