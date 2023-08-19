Apple, En Çok Satan Akıllı Telefon Markası Olabilir

Son zamanlarda akıllı telefon sektörü inişli çıkışlı bir yol izliyor. Ancak küresel şartlar göz önüne alındığında akıllı telefonlara olan talep ciddi oranda düştü. Bununla birlikte en çok satan akıllı telefon markası da değişme yolunda ilerliyor. Sonuç olarak Apple, bu yıl önemli bir ana imza atabilir.

Son zamanlarda akıllı telefon sektörü inişli çıkışlı bir yol izliyor. Ancak küresel şartlar göz önüne alındığında akıllı telefonlara olan talep ciddi oranda düştü. Bununla birlikte en çok satan akıllı telefon markası da değişme yolunda ilerliyor. Sonuç olarak Apple, bu yıl önemli bir ana imza atabilir.

iPhone 15 tanıtımı listeyi her an değiştirebilir!

Akıllı telefon satışları küresel ekonomik koşullar nedeniyle inişli çıkışlı dönemler yaşıyor. Ancak özellikle son zamanlarda düşüş eğiliminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Söz konusu bu etkenler en çok satan akıllı telefon markası listesini de etkiliyor.

Şu anda küresel akıllı telefon sektöründe iki önemli isim var: Apple ve Samsung. Artan fiyatlar ve koşullar göz önüne alındığında Apple'ın en çok satan akıllı telefon markası olması oldukça zor bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak son raporlar durumun tam tersini gösteriyor.

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Counterpoint Research'e göre Apple, geçtiğimiz yıl meydana gelen üretim sorununu önleyebilirse 2023'ün en büyük akıllı telefon üreticisi olabilir. Counterpoint Research'ün üst düzey yetkililerinden olan Jeff Fieldhack tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleşecek olan etkinliği bu konuda oldukça etkili olacak.

Fieldhack, iPhone 15 serisinin ilgi görmesi halinde Apple'ın Samsung'u geride bırakacağını belirtiyor. Buna rağmen bazı kullanıcılar Samsung'un model sayısı göz önüne alındığında bunun tam tersi olacağına inanıyor. Ancak son veriler durumun tam tersini gösteriyor.

2023'ün ikinci çeyrek verilerine göre Samsung'un küresel akıllı telefon sektöründeki payı yüzde 22. Apple'ın pazar payı ise yüzde 17. Burada dikkat çeken nokta ise Samsung'un telefon satışlarında yüzde 12'lik bir gerileme var. Apple tarafındaki gerileme ise yüzde 2. Uzmanlar ise bu küçük farkın iPhone 15 tanıtımından sonra değişeceğini ifade ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung satışlarının düşme nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!