Apple'ın, Safari tarayıcısında Google yerine DuckDuckGo'yu tercih etmek istediği ortaya çıktı. Ancak şirketler arasında kesin bir anlaşma sağlanamadı.

Apple, DuckDuckGo ile Safari'de işbirliği yapmak istedi

Microsoft'un, Apple cihazlarındaki varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmek istediğini daha önce bildirmiştik. ABD'de Google için yürütülen antitröst davasında ise yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Apple ayrıca DuckDuckGo ile bir araya geldi.

DuckDuckGo, Safari Özel Dolaşma için Apple ile anlaşmak istedi

Apple'ın, 2020 yılından bu yana Safari tarayıcının varsayılan arama motoru olarak Google alternatiflerini araştırdığı ifade edildi. Google davasında görülen yeni belgeler, Apple'ın gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo ile görüştüğü belirtildi.

Apple'ın, Safari özel tarama modu için Google yerine DuckDuckGo'yu tercih etmek istediği belirtildi. Buna göre iki şirket yaklaşık 20 kez bir araya geldi. Ancak Apple Başkan Yardımcısı John Giannandrea, bu görüşmelerden haberinin olmadığını söyledi.

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Giannandrea, DuckDuckGo'nun gizlilik iddialarından şüphelendiğini belirtti. Arama sonuçları için Bing'i kullanan DuckDuckGo'nun, kullanıcı bilgilerini potansiyel olarak Microsoft ile paylaşabileceğini aktardı. Bu yüzden şirketle daha fazla toplantı yapması gerektiğini söyledi.

Apple ve DuckDuckGo arasındaki görüşmelerden kesin bir anlaşma çıkmadı. Ancak Apple ve Google arasındaki varsayılan arama anlaşması kazançlı olduğu için, Google'dan vazgeçmesi olası görünmüyor. Devam eden soruşturmalar ise Google'ın başına bela olabilir.

Öte yandan dava kapsamında Microsoft ve Apple'ın 2020 yılında görüştüğü anlaşmalar ortaya çıktı. Bing'in Google ile rekabet etmesini amaçlayan Microsoft, bu konuda Apple'la ortaklık kurmak istedi. Şirket, Apple'ın varsayılan arama motoru olarak Google Arama yerine Bing'i kullanmasını amaçladı, ancak başarılı olamadı.

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