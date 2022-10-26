Apple doğruladı! Type-C girişli iPhone geliyor

Apple pazarlama başkanı Greg Joswiak, Avrupa Birliği yasası ve Type-C girişli iPhone ile ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz haftalarda bazı akıllı cihazlar için tek tip şarj girişi kullanımı ile ilgili yasayı onayladı. Apple yetkilileri, Type-C girişli iPhone ile ilgili ilk açıklamaları yaptı.

Avrupa Birliği Parlementosu, akıllı telefon ve tabletlerde çevrecilik gerekçesiyle tek tip şarj girişi için düğmeye bastı. Uzun süredir tartışma konusu olan bu duruma Apple kanadından cevap geldi.

iPhone, AB dışındaki ülkelerde Type-C girişe sahip olmayabilir

Konu hakkında açıklama yapan Apple pazarlama başkanı Greg Joswiak, "Açıkçası yeni yasaya uymak zorunda kalacağız, başka seçeneğimiz yok. Avrupalı müşterilerimiz için zamanlamayı dikte ettikleri için belirtilen tarihe uyacağız." ifadelerine yer verdi.

Yürürlüğe giren yasa, tüm cep telefonu ve tabletlerin 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren Type-C giriş ile üretilmesi gerektiğini belirtiyor. Joswiak, Apple'ın yasal olarak geçiş yapmaya zorlanmaktan mutlu olmadığını açıkça belirtti.

Apple'dan temiz enerji atağı!

"Apple'ın kendi geliştirdiği teknolojiler üzerinden ilerlediğinin altını çizen Joswiak, "Şirketimizin tarihine baktığınızda her zaman kendi yolunda ilerlediğini göreceksiniz. Apple, yasal uygulayıcılar yerine kendi mühendislerine güvenmeyi tercih eden bir şirket. Şirketimizin neden kendi teknolojilerini ürettiğini açıklamak için Micro USB ve işitme cihazı uyumluluğu gibi birçok kötü örnek mevcut." dedi.

Şirketin diğer seçenekleri de değerlendirdiğini belirten Joswiak, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde Type-C girişli iPhone satışı ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı. Bununla birlikte, şirketin şarj girişi olmayan iPhone üzerinde çalışma yürüttüğü tahmin ediliyor.