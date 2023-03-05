Apple'dan yeni Mac ve MacBook geliyor!

Bu yıl Apple'dan mart ve nisan ayı dolaylarında yeni Mac Pro ve MacBook modellerinin duyurulması bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 14 lansmanı 7 Eylül 2022'de gerçekleşti. ve o başarılı lansmanın ardından kullanıcılar gözlerini yeni MacBook ve Mac Pro'ya çevirdi. Apple cephesinden gelen sızıntılar ve önceki lansmanlara bakıldığında bu modeller için 2023 yılının mart ve nisan ayları işaret ediliyor. İşte sizler için Apple'dan mart ve nisan ayında beklenilen yeni ürünlerin listesi…

Yeni iPhone rengi!

2022'de A15 çipe sahip iPhone 13 ailesine tanıtımdan aylar sonra yeni bir renk daha geldi. Kimsenin beklemediği bu yeni rengi Apple, iPhone 13 etkinliğinden 6 ay sonra 8 Mart 2022'de tanıttı. Apple'dan iPhone 14 adına da aynı hamlenin gelmesi bekleniyor. Bir önceki modelde yeşil ve Pro modellerde köknar yeşili rengi geldi. Bu yıl iPhone 14 ailesine gelmesi beklenen renk ise sarı. Apple sarı rengi en son iPhone 11 ve iPhone XR modellerinde kullanıcılara sundu.

Yeni Mac Pro!

Apple'ın amiral gemilerinden biri olan Mac Pro, şirketin bilgisayar alanında yaptığı en güçlü cihaz. Şu an tavsiye edilen başlangıç satış fiyatı 134 bin 999 TL. Mac Pro'nun tüm donanımlarını satın alırsanız fiyatı 1 milyon TL civarına geliyor.

Apple geleneği bozmadı: Yeni iPhone 14 geliyor!

Apple Mac Pro'yu aslında tamamen bir workstation olarak adlandırıyor. 2019 yılında çıkan modelin tasarımı için bazı kullanıcılar rendeye benziyor dedi. 2023 yılında çıkması beklenen yeni Mac Pro'nun da aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak bu model Apple'ın M2 Ultra çipiyle çıkacak. Bu çip ile çıkacak olan yeni Mac Pro gelmiş geçmiş en hızlı model olacak.

Yeni MacBook Air!

Son çıkan sızıntılara göre Apple, 15.5 inç MacBook Air modeli için yeni ekran paneli üretimine başladı. Şu an mevcut MacBook Air 13,6 inç ekrana sahip. Yeni 15.5 inç seçeneği, MacBook Air için şimdiye kadarki en büyük ekran boyutu olacak. OLED panele sahip ilk MacBook Air'in 2024 yılına kadar üretilmesi beklenmediği için yeni Macbook Air modelinin de LCD panel ile geleceği tahmin ediliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple yeni ürünlerini mart ayında tanıtacak mı? Tanıtılması halinde bu ürünlerin satış fiyatları sizce ne olur? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!