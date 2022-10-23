Apple'dan yazılımcılara 100 milyon dolarlık destek!

Apple yeni bir yazılımcı destek programı başlattı. App Store geliştiricilerinin açtığı dava sonrasında 100 milyon dolar dağıtacak.

Teknoloji devi Apple, App Store geliştiricilerine yönelik 100 milyon dolarlık bir fonlama başlattı. Small Developer Assistance Fund (Küçük Geliştirici Yardım Fonu) olarak adlandırılan bu destek, App Store komisyonları sonrasında kaybettiği bir davanın sonucu olarak ortaya çıktı.

Apple, iOS geliştiricilerine para ödemeye başladı

Geçtiğimiz yıl App Store'da uygulaması olan birtakım yazılım geliştirici tarafından açılan dava, Apple'ın kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Dava dosyasına göre yazılımcılar, App Store'daki uygulamalarının gelirlerinden endişe duymaya ve daha az komisyon almaya başladı. Apple ise davayı sonlandırmak için Small Developer Assistance Fund'ı kabul etti.

In April, I received a sketchy voicemail from a random number about a class action lawsuit settlement for iOS Developers (Cameron et al v. #Apple Inc.). I thought it was a scam and almost ignored it. My jaw literally just dropped at this notification. ?? pic.twitter.com/MHlq4P12rs — Dan Leveille (@danlev) October 21, 2022

Teknoloji devinin bu yardım fonuna nihayet başladığı ifade edildi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan bazı yazılımcılar, çeşitli miktarlarda ödeme aldı. Davadaki kriterleri karşılayan App Store geliştiricilerinin 250 ila 30 bin dolar arasında ödeme alması bekleniyor.

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Apple'ın fonlaması için kayıtlar Mayıs ayında sonlandı. Ancak fondan yararlanmak isteyen geliştiricilerin 4 Haziran 2015 ile 26 Nisan 2021 arasında App Store'da ücretli veya uygulama içi satın alma/abonelik sistemine sahip bir uygulamaya olması gerekiyor.

Dava kapsamında App Store geliştiricileri ve Apple arasında varılan anlaşma, Small Developer Assistance Fund'a ek olarak kullanıcılar ile ilgili bazı değişikliklere de sahip. Apple'ın yeni fiyatlandırma katmanlarını kabul etmesi ve yüzde 15 indirimli App Store komisyonu uygulaması gerekiyor.

App Store geliştiricileri, Apple'ın "kar öldürücü" bir politikaya sahip olduğunu savunuyor. 2021'de açılan dava, App Store komisyonları ve ücretlerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen başka bir suçlamaya dayanıyor.

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