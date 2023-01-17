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Apple'dan uygun fiyatlı HomePod geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Teknoloji Haberleri

Apple'dan uygun fiyatlı HomePod geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Apple'ın uygun fiyat etiketine sahip olacak yeni nesil bir HomePod tanıtacağı ortaya çıktı! İşte ilk detaylar...

Apple'ın ünlü analisti Mark Gurman, yeni nesil orijinal boyda HomePod'un kısa süre sonra tanıtılacağını duyurdu. Ek olarak yeni tanıtılacak HomePod için ilk detayları da Bloomberg'de yayınladığı haberde açıkladı. Peki, yeni nesil HomePod için ilk detaylar neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Yeni nesil HomePod, uygun fiyatlı olacak

Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple'ın yeni nesil HomePod, önceki modellere göre daha uygun fiyatlı olacak. Teknoloji devi, birçok ürünü için son zamanlarda uyguladığı uygun fiyatlı modellerini son olarak HomePod için de yapacak. Firmanın, ek olarak AirPods Lite adı verilen 99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak kablosuz kulaklık modeli üzerinde de çalıştığı biliniyor.

Mark Gurman'a göre Apple, yeni nesil uygun fiyatlı HomePod ürününde 2018 model Apple Watch akıllı saatlerinde kullandığı S8 işlemcisine yer verecek. Fakat cihazın tasarımıyla ilgili dikkat çekecek herhangi bir değişiklik olmayacak. Analiste göre yine klasik HomePod tasarımında bir ürün tanıtılacak.

Apple'dan beklenmedik lansman! Neler tanıtılacak?

Öte yandan yeni nesil HomePod ürününde üst kısımda dokunmatik bir kontrol panelinin yer alacağını belirtti. Ünlü Apple analisti Ming- Chi Kuo ise bu ürünün 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağını ifade eden bir açıklama yaptı.

Öte yandan her iki analist de HomePod'un fiyatıyla ilgili bir tahminde bulunmadı. Fakat uygun fiyatlı beklenmesi açısından sosyal medya platformlarında ve bazı analistler tarafından ürün için 99 dolar (1.860,52 Türk Lirası + vergiler) fiyatın etiketine sahip olabileceği tahminlerinde bulunuldu. Şu anda hali hazırda mini HomePod modelinin farklı renk seçenekleri 3.699 ve 3.999 Türk Lirası aralığında ülkemizde satışa sunuluyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı HomePod satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Bloomberg Apple Teknoloji Haberler

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