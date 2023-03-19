Apple'dan katlanabilir ekranlı telefon patenti!

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar günden güne popülerliğini artırıyor. Bu konuda Samsung başı çekerken, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Google Pixel ise katlanabilir ekranlı telefon pazarında iddialı olmak istiyor. Diğer yandan Apple imzalı katlanabilir ekranlı telefon ise merakla bekleniyor.

Apple, katlanabilir ekranlı telefonların sorunlarını çözüyor

Yakın zamanda yeni katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtması beklenen Apple'dan önemli bir hamle geldi. Teknoloji devinin yaptığı patent başvurusu ile katlanabilir ekranlı telefonlar için büyük bir sorun oluşturabilecek durumu çözmeye çalıştığını görüyoruz.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi internet sitesinde ortaya çıkan bir patent, Apple'ın yeni telefonunu düşmelere karşı nasıl koruyacağını gözler önüne seriyor. "Kendiliğinden kapanabilen ekran ve düşme tespiti ile ekran koruma teknikleri" isimli patent adıyla birlikte bizlere çözüm yöntemini de sunuyor.

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Patentin isminden de anlaşıldığı üzere, cihaz içerisinde bulunan ivmeölçer benzeri bir sensör bulunacak. Sensör, iPhone'un düştüğünü algıladığı zaman telefonu hızlı bir şekilde kapatacak. Bu sayede katlanabilir ekranın getirdiği zayıflığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Apple'ın aldığı patentte telefonun yerden yeteri kadar yüksek olmadığı pozisyonlarda ise mekanizmanın tamamen kapanmayabileceği notu düşülmüş durumda. Ancak bu durumda bile Apple, mekanizmanın bir miktar koruma sağlayacağının altını çiziyor. Bu kulağa oldukça mantıklı geliyor çünkü 180 derece açık bir ekranın çok daha fazla hasar alacağını tahmin etmek zor değil.

Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonu hakkında bir süredir iddialar devam ediyor. Şirketin yeni patenti ise telefonun tanıtım tarihinin yakın zamanda olacağının kanıtı niteliğinde. Gelen bilgilere göre Apple'ın 'iPhone Fold' modeli ise 2025 yılında tanıtılacak.

Katlanabilir ekranlı telefonların sayısı günden güne artarken, Apple da bu pazara iddialı bir şekilde girecek gibi görünüyor. Peki siz Apple imzalı katlanabilir telefon modeli ve patent başvurusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.