Apple'dan karma gerçeklik başlık için ters köşe karar!

Apple karma gerçeklik başlığı bir kez daha ertelendi. WWDC 2023'te duyurulacağı düşünülen gözlük, pazarda etki yaratamayacak.

Apple'ın bir süredir AR/VR karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta daha önce ortaya çıkan iddialar, gözlüğün üst düzey yöneticiler tarafından test edildiğini ortaya koydu. Ancak yeni bir gelişme, Apple'ın gözlüğü ertelediğini gösteriyor.

Apple, karma gerçeklik başlığı WWDC 2023'te duyurmayabilir

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, merakla beklenen karma gerçeklik başlık bir kez daha ertelendi. Teknoloji devi, AR/VR başlığının üretiminde bir başka gecikmeyle karşı karşıya. Kuo, Apple'ın gözlüğü "vay canına" etkisi yaratmayacağını düşünüyor. Bu da seri üretimin 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar gecikmesine yol açacak.

Analistin bu iddiası, gözlüğün WWDC 2023'te tanıtılacağını düşünenler arasında şüphe uyandırdı. Aslında Apple'ın bu kadar erken bir lansmana da hazır olmadığı söyleniyordu. Ancak WWDC 2023 tanıtım görseli, AR/VR gözlüğüne benzer bir cihazı gösteriyordu.

shiftdelete.net/galaxy-s23-sevindiren-gelisme

Ertelemenin birkaç sebebi bulunuyor. İlk olarak, cihazın ağırlığıyla ilgili olarak endişeler var. Ayrıca pazarın 3000 ila 4000 dolar civarında bir AR/VR başlığına hazır olmadığı düşünülüyor. 2023 için sevkiyat tahminlerini düşüren Apple, cihazı 200 bin ila 300 bin adet arasında üretecek.

Bu aksiliklere rağmen, Apple'ın karma gerçeklik başlığı hala merakla bekleniyor. Yeni bir karma gerçeklik teknolojisi çağının önünü açabilecek yüksek çözünürlüklü ekranlara, gelişmiş sensörlere ve diğer Apple cihazlarıyla entegrasyona sahip olması muhtemel.

Ancak Apple'ın başlık üretimini erteleme kararı, şirketin endişeleri ciddiye aldığını gösteriyor. Daha önceki raporlar, Apple'ın, gözlüğün "gerçek sorunlara çözüm" sunması gerektiğini düşündüğünü göstermişti. Bu yüzden Apple çalışanlarının, başlığın geleceği hakkında şüpheleri bulunuyor.

Peki siz Apple karma gerçeklik başlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!