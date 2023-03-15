Apple'dan işlemci atağı! A17 Bionic performansı sızdırıldı

TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretilecek Apple A17 Bionic işlemci ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir analist, Apple A17 Bionic işlemcinin performans skorunu sızdırdı.

Apple, A17 Bionic performansı beklentileri karşılayacak

A16 Bionic işlemci, her ne kadar daha iyi bir performans ile karşımıza çıksa da selefine kıyasla küçük iyileştirmelere sahip. Analistler, bu durumu iPhone 14 satışlarının iPhone 13 ailesine kıyasla daha düşük olmasının en büyük sebeplerinden biri olarak görüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, yeni geliştirdiği A17 Bionic işlemci ile performansını ikiye katlayacak. GeekBench skoru sızdırılan işlemci, tekli çekirdek testlerinde 3.986 puana ulaşmayı başardı. A16 Bionic işlemciye kıyasla tekli çekirdek performansında yüzde 60 artış gösteren A17 Bionic, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

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İşlemcinin çoklu çekirdek performansı ise 8.841 olarak paylaşıldı. A17 Bionic, çoklu çekirdek skorunda selefine göre yüzde 43 performans iyileştirmesiyle karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile kıyaslanan A17 Bionic, rakiplerine fark atmayı başardı. Snapdragon 8 Gen 2 modelinin GeekBench 6'daki tekli çekirdek skoru 1.953, çoklu çekirdek skoru ise 5.449 olduğunu belirtmekte fayda var.

TSMC'nin resmi verilerine göre, 3nm işleminin mantık yoğunluğu ve hızı, 5nm işlemine göre sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 15 arttı. Bununla birlikte, güç tüketiminde de yüzde 25 ila 30 oranında düşüş mevcut.