Apple'dan iPhone 15 ve iPhone 16 için 5G müjdesi!

iPhone 15 ve iPhone 16 için yeni bir 5G sızıntısı yapıldı. Apple, Qualcomm'un en yeni 5G modemlerine geçiş yapacak.

iPhone 14 ailesi Apple'ın en yeni modelleri olsa bile iPhone 15 ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre iPhone 15 modellerinde çok daha güçlü 5G modemleri kullanacak. Hatta Apple'ın uzun süredir "kavgalı" olduğu Qualcomm'un 5G modemini tercih edeceği dile getirildi.

iPhone 15 yenilenmiş 5G modemiyle geliyor

iPhone 14 ailesinde 5G çipi olarak Qualcomm Snapdragon X65 kullanılıyor. Apple ve Qualcomm arasında devam eden patent ihlali davası göz önüne alındığında, bu ortaklığın devam etmeyeceği düşünülüyordu. Fakat endüstri analisti Jeff Pu'ya göre, Qualcomm Snapdragon X70 modemi iPhone 15 ve iPhone 16'da kullanılacak.

Qualcomm tarafından geliştirilen en yeni 5G çipi, daha düşük gecikme süresine ek olarak daha az güç tüketimine sahip. Ayrıca telefon hangi konumda olursa olsun, daha iyi bağlantı hızı ve daha güvenilir kapsama alanı yeteneğini barındırıyor. Snapdragon X70'in yapay zeka optimizasyonu sunduğunu da belirtelim.

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Bildiğiniz üzere Apple, iPhone serisinde kendi çiplerini üretiyor. Hatta MacBook ve Mac'te bile kendi "M" serisi işlemcilerine geçiş yapan teknoloji devi, modemde ise hala Qualcomm'a bağlı. Fakat 2025 yılından sonra (iPhone 17 olabilir) tamamen Apple tarafından üretilmiş bir donanım görme ihtimali bulunuyor.

2019 yılında Apple, Intel ile olan 5G ortaklığını bitirip şirketin 5G modem haklarını satın almaya çalışmıştı. Bu girişimin başarısız olması sonucunda Qualcomm'a yöneldi ve 5G için Snapdragon modemlerini kullanmaya devam ediyor.

Tamamen Apple tarafından üretilmiş bir iPhone donanımın olası planlardan daha uzun süreceğini söylemek mümkün. Ancak ilk bilgiler, iPhone 15 ve iPhone 16 için Qualcomm Snapdragon X70 modeminin kullanılacağını gösteriyor.

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