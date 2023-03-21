Apple'dan iPhone 15 serisine özel USB-C şarj cihazları!

Apple, akıllı telefon dünyasında çıtayı belirleyen isim olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. iPhone 14 serisiyle adından söz ettiren şirket, gözünü bu yıl piyasaya süreceği amiral gemisi modellere dikmi durumda. Beklenen seriyle ilgili birçok farklılık göze çarpıyor.

Apple'ın MFi sertifikalı USB-C şarj cihazları hızlı şarj desteği sunacak

Uzun yıllardır Lightning bağlantısı ile özdeşleşen Apple, iPhone 15 serisiyle USB-C bağlantı noktasına geçecek. Ancak şirket, yine kendi ürünlerinin kullanılması için programını belirledi. Daha önce gelen haberler iPhone 15 serisinin sadece Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanmış olan standart USB-C aksesuarlarını destekleyeceği yönündeydi.

Apple haberleriyle adından söz ettiren Ming-Chi Kuo, şirketin iPhone 15 için MFi sertifikalı USB-C şarj cihazlarının hızlı şarj etme performansını optimize edeceğini belirtti. Özetlemek gerekirse Made for iPhone (MFi) desteği olmayan, başka şirketlere ait USB-C kablolarının kullanılması durumunda veri aktarma hızı oldukça düşecek. Bazı kaynaklara göre ise "Bu aksesuar desteklenmiyor" uyarısı vererek kullanımına izin vermeyecek.

Apple, iPhone'un ikonik tasarımını değiştiriyor!

Avrupa Birliği'nin bu yaptırım kararındaki en önemli etkenlerin başında teknolojik atıklar geliyor. Günümüzde teknolojik aletler oldukça sık değişime uğruyor. Hal böyle olunca kullanılamayan şarj cihazları ve kulaklıklar bir bakıma çöp niteliği taşıyor. Apple'ın son adımının AB'nin isteklerine ne kadar uyguğu ise tartışma konusu.

Öte yandan iPhone 15 Pro modellerinin 8 GB RAM ile sahne alacak. Standart iPhone 15 modelleri ise 6 GB RAM kapasitesinde kalmaya devam edecek. Ancak, selefinin Pro modellerinde kullanılan LPDDR5 RAM'e yükseltilecek. Pro modelleri ise A17 Bionic ile birlikte sahne alacak.