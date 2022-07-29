Apple'dan enflasyona rağmen rekor kazanç!

Tüm dünyada yaşanan enflasyon krizi, teknoloji şirketlerinin satışlarını etkilemeye devam ediyor. Apple da son üç ay içerisinde bu krizden nasibini almış gibi görünüyor. Rapora göre iPhone hariç diğer donanımların gelirleri bir önceki çeyreğin altında kaldı. Ayrıca şirketin net karı düşüş yaşadı.

Apple gelirlerini Servisler ve iPhone kurtardı

Apple, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu açıkladı. Buna göre, son üç ay içerisinde 83 milyar dolar gelir elde etti ve net çeyrek karı 19,4 milyar dolar civarında oldu. Fakat şirket, hizmetlerinden ve iPhone satışlarından rekor gelir elde etti.

App Store, Apple TV+, Apple Music gibi hizmetleri içeren servis geliri 19,6 milyar dolar civarında oldu. Ayrıca servis platformlarında 860 milyon ücretli aboneliğe ulaştığını duyurdu. Bir önceki çeyrekte 825 milyon seviyesinde olan bu rakam, yaklaşık 35 milyon kullanıcının artışına işaret ediyor.

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iPhone ve Servisler geliri son çeyrekte rekora ulaşırken, Mac, iPad ve Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar geliri düşüş yaşadı. Bir önceki çeyrekte 39,5 milyar dolar seviyesinde olan iPhone geliri, son üç ayda 40,6 milyar dolara yükseldi.

iPad 7,3 milyar dolardan 7,2 milyar dolara ve Mac ise 8,2 milyar dolardan 7,3 milyar dolara geriledi. Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar kategorisinde, bir önceki çeyreğin 8,7 milyar dolar gelirine kıyasla 8,0 milyar dolar kazandı.

Apple CFO'su Luca Maestri yaptığı açıklamada, brüt kar marjının yüzde 43,3 olduğu aktardı. Konuyla ilgili konuşan Apple CEO'su Tim Cook, "Bu çeyrekteki rekor sonuçlar, Apple'ın yenilik yapma, yeni olasılıkları geliştirme ve müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirme yönündeki sürekli çabalarını gösteriyor" dedi.

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