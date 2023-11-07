Apple'dan daha ucuz: A101, iPhone 15 satıyor!

En büyük zincir marketlerden A101, Apple'ın 49 bin 999 TL'ye sattığı iPhone 15 modelini daha ucuza satıyor. İşte fiyat listesi...

Türkiye'de binlerce mağazası ile en büyük zincir marketlerden A101, tüketici talepleri doğrultusunda alışılageldiğin dışında ürünler getirmeye devam ediyor. Son dönemlerde teknolojik ürünleri satışa sunan A101, şimdi ise iPhone 15 ile birlikte birkaç teknolojik ürün satıyor.

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A101 tarafından 6 Kasım ile 12 Kasım tarihleri aralığında satılacak ürünler paylaşıldı. Buna göre Samsung Galaxy S22 8 GB RAM + 128 GB model akıllı telefon, 21 bin 299 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkarıldı.

Bununla beraber Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve akıllı telefon dünyasında bir hayli ses getiren iPhone 15 de A101 kataloğunda yer aldı. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 modelinin fiyatı ise 47 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu telefonun Apple tarafından 49 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. Yani A101, 2 bin TL daha ucuza satıyor.

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Katalogda Apple tarafından üretilen bir ürün daha var. Bu ürün geçtiğimiz günlerde de satılan iPhone 11. 128 GB depolama alanı ile gelen iPhone 11 modeli, 24 bin 189 TL'ye ikinci defa satılıyor. Akabinde farklı markaların telefonları da yok değil.

Realme'nin 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip Realme 9i modeli 5 bin 599 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 4 GB RAM + 128 GB depolama ile gelen Redmi 12C ise 4 bin 999 TL ile tüketicilerin karşısına çıktı. Tüm ürünlere ve fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ÜrünFiyatı Apple iPhone 15 – 128 GB depolama47 bin 999 TLApple iPhone 11 – 128 GB depolama24 bin 189 TLSamsung Galaxy S22 – 8 GB RAM + 128 GB depolama21 bin 299 TLRealme 9i – 4 GB RAM + 128 GB depolama5 bin 599 TLRedmi 12C – 4 GB RAM + 128 GB depolama4 bin 999 TLSamsung Galaxy Tab Active 2 T395 16 GB 8¨ tablet4 bin 799 TLHiking A43 akıllı telefon4 bin 399 TLLenovo IdeaPad 1 Intel Celeron 15.6¨ Notebook6 bin 199 TLPHILIPS SHC52200 Kablosuz Kulak Üstü TV Kulaklığı1.199 TLTOSHIBA 43LL3C63DT Full HD 43¨ Uydu Alıcı Smart LED TV7 bin 499 TL

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