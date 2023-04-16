Apple'dan bir ilk: İşte iPhone 15 Ultra'nın kamerası hakkında yeni bilgiler!

Apple, yeni iPhone modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre iPhone 15, değişken yakınlaştırma teknolojisine yönelecek.

Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor. Daha önce birçok kez bilgi aldığımız serinin render görüntüleri de sızdırılmıştı. Son olarak modelin kamerasına ilişkin bilgiler geldi.

iPhone 15, değişken yakınlaştırma lensine sahip olacak

Mevcut Pro modellerinde 3x'lik bir optik yakınlaştırma bulunuyor. Şirket, yeni serisinin pro modelinde periskop telefoto lens teknolojisi kullanmak istiyor. iPhone 15, değişken yakınlaştırma lense sahip bir telefoto kamerayla sahne alacak.

Kaynak, beklenen özelliğin serinin en güçlü oyuncusu olan iPhone 15 Ultra modelinde olacağını söylüyor. Bununla birlikte Apple, iPhone serilerinde ilk kez değişken yakınlaştırma lensi kullanmış olacak. Periskop lens kullanımını da göz önünde bulundurursak bu ihtimal daha da güçleniyor.

iPhone 15 hakkında tüm bilinenler

Daha önce önemli kaynaklarca elde edilen bilgiler, iPhone 15 serisinin tüm üyelerinde Dynamic Island özelliğinin olacağını söylüyor. Apple, Dynamic Island'a mevcut iPhone 14 serisinde sadece Pro versiyonlarda yer vermişti.

iPhone 15 Plus ile ilgili tüm bildiklerimiz! Dynamic Island olacak mı?

Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C'ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte büyük bir ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Avrupa'da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple'ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor.

Son birkaç yıldır Apple, kendi modem çiplerini geliştirmek için çalışıyor. 2023 yılı ile birlikte ise Apple tarafından tasarlanan çipler ilk defa kullanılmaya başlayabilir. Şuanda Qualcomm'un çiplerini kullanan Apple, yaşanan bazı sıkıntıların ardından kendi modem çipini üretme kararı almıştı. Öte yandan iPhone 15, TSMC'nin yeni nesil 3 nm teknolojisine sahip A serisi çipe sahip ilk modeller olabilir.

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