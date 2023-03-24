Apple'dan AirPods serisinde ters köşe!

Apple, yeni AirPods Pro ile USB-C bağlantı noktasına geçiş yapıyor. iPhone 15 ailesinden sonra, AirPods da lightning'i bırakabilir.

Apple, popüler AirPods ailesini USB-C bağlantı noktasına geçiriyor olabilir. Bir süre önce iPhone 15 serisinin USB-C ile geleceği söylentilerinin ardından, yeni AirPods'un da bu desteğe sahip olacağı iddiası merak uyandırdı. İşte ünlü Apple analistinin son iddiaları.

AirPods Pro ve Beats Studio+ için USB-C dönemi

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, AirPods Pro ve Beats Studio+ kulaklıklarında USB-C bağlantı noktasını kullanacak. Kuo'nun bu iddiası, iOS 16.4 beta güncellemesinde yeni kulaklıklara yapılan atıfların ardından gelmesiyle meraklandırdı. Güncellemede bahsi geçen AirPods, yeni bir şarj kutusu ve kulaklık numarasına sahipti.

Kuo, yeni AirPods'un, muhtemelen AirPods Pro 2'nin, USB-C olacağını tahmin etti. Analist yeni kulaklığın 2023'ün ikinci veya üçüncü çeyreğinde üretime geçeceğini öne sürdü. Ancak Apple'ın şu anda AirPods 2 ve 3 için bu şarj noktasını ekleme planı bulunmuyor.

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Bu iddianın aslında tutarlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Son aylarda Apple'ın; Mac için Magic Keyboard, Magic Trackpad ve Magic Mouse'u ve iPhone için MagSafe Battery Pack'i USB-C'ye geçireceği söylendi. Bu hareket, Avrupa Birliği'nin USB-C şarj standardına uymasını zorunlu kılan mevzuatına yönelik alınmış olabilir.

AirPods Pro 2, USB-C bağlantı noktasına sahip ilk AirPods modeli olacak gibi görünüyor. AirPods 2 ve 3 modellerinin de ilerleyen dönemlerde bu şarj noktasına geçiş yapması bekleniyor. AirPods Pro'nun USB-C'ye geçişinin, iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle duyurulacağı düşünülüyor.

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