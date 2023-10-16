Apple, daha düşük maliyetli Vision Pro modeli için çalışmalara başladı. Ancak maliyetler göz önüne alındığında ne kadar ucuz olabileceği belirsiz.

Apple yeni Vision Pro ile gündeme bomba gibi düştü. Tabii ki kalitesinin yanında pahalılığıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra Apple daha ucuz Vision Pro için harekete geçti. Ancak maliyetler göz önüne alındığında ne kadar ucuz olabileceği ise ayrı merak konusu. Ne kadar ucuz dense de hala rakiplerinden pahalı olabilir. İşte detaylar…

Apple, ucuz Vision Pro için düğmeye bastı!

Apple'ın daha düşük maliyetli Vision Pro modeli için "1.500 ila 2.500 dolar arasında değişen fiyatları öngöreceği tahmin ediliyor. Apple her ne kadar bu modelin ucuz olduğunu iddia etse de halen piyasaya göre oldukça pahalı. Piyasadaki en büyük rakiplerinden olan Meta Quest Pro onun yanında uygun fiyatlı kalıyor. Apple ürününün kalitesinin ağır basacağını düşünüyor. Bu sayede şirket, potansiyel kullanıcıların fiyat endişesini aşmayı hedefliyor.

Peki Apple maliyetleri nasıl düşürecek? Bunun için şirketin birkaç planı var. Bu planlar arasında Mac çipi yerine daha düşük çözünürlüklü ekranlar ve iPhone işlemcisi kullanılması mevcut. Bunun yanı sıra harici kamera ve sensörlerin sayısının azaltılması da mümkün.

Üzücü haber: Apple Vision Pro doktor engeline takılıyor!

Apple, Vision Pro'nun EyeSight özelliğini de kaldırabilir. Bu özellik arttırılmış gerçeklik gözlüğünü takan kişinin gözlerini dışarıdaki gözlemcilere gösteriyor. Bu özellik Vision Pro kullanıcıları ile etraflarındaki kişiler arasında bir bağlantı kurmaya yardımcı oluyor. Şirket bu özelliği Vision Pro için özel geliştirdi. Bu yüzden uygulanması çok pahalıydı. Şirket maliyetleri düşürmek için bu özelliği bırakabilir.

Sızıntılara göre ucuz Vision Pro, ilk versiyonun tüm sevilen özelliklerine sahip olacak . Ayrıca daha küçük ve daha hafif olacak. Bu sayede bu cihazı giymek artık daha kolay hale gelecek. Bu durum kullanıcılara kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca reçeteli lensler doğrudan cihaza eklenebilecek. Bunun ek parçaya ihtiyaç olmayacak.