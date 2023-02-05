Apple'da yüzler gülüyor! iPad açık ara birinci oldu

Uluslararası bir satış analizi, tablet ve Chromebook'ların 2022'deki performansını ortaya koydu. International Data Corporation (IDC) raporuna göre tablet ve Chromebook pazarı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde büyüdü. Ancak yıllık bazda pazara düşüş hakim oldu.

Tablet ve Chromebook satışlarında lider belli oldu

Tablet pazarında liderliğini sürdüren Apple, 2022'nin 4. çeyreğinde toplam 22,5 milyon sevkiyat gerçekleştirerek yüzde 7'lik büyüme yakaladı. 2022'nin tamamında ise 61,8 milyon adet iPad sattı ve yıllık bazda yüzde 28,8 büyüdü.

İkinci sırayı alan Samsung, 2022'nin 4. çeyreğinde 7,7 milyon adet ve yıl boyunca 30,3 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Amazon, 2022'nin 4. çeyreğinde sevk edilen 2,5 milyon ve yıllık 16 milyon ile üçüncülük koltuğuna oturdu. Amazon'un Fire ve Kindle adlı tableti olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Lenovo ve Huawei sırasıyla 11,6 milyon ve 9,1 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamlayan markalar oldu.

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Global tablet satışları (2022)

Apple – 61.8 milyon

Samsung – 30.3 milyon

Amazon – 16 milyon

Lenovo – 11.6 milyon

Huawei – 9.1 milyon

Chromebook pazarının tamamı, 2022'de düşüş yaşadı. Lider konumundaki Acer, 4,2 milyon adetle bir önceki yıla göre yüzde 33,8 pazar kaybetti. Dell 4,1 milyon adet ve yıllık yüzde 24,3 düşüşle ikinci sırada yer aldı. Lenovo ise 3,7 milyon adet ve yüzde 54,4 düşüşle hemen ardından geldi. Son olarak HP, 3,5 milyon adet ve bir önceki yıla göre yüzde 65,6 düşüşle dördüncü sırada boy gösterdi.

Global Chromebook satışları (2022)

Acer – 4.2 milyon

Dell – 4.1 milyon

Lenovo – 3.7 milyon

HP – 3.5 milyon

Asus – 1.3 milyon

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