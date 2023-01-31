Apple'da katlanabilir iPad bilmecesi!

Son birkaç gündür katlanabilir iPad modelinin önümüzdeki yıl geleceği konuşuluyordu. Ancak son iddialar bunu yalanlıyor.

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Apple'ın iPad planları gün yüzüne çıkıyor. Daha önce de bazı sızıntılara uğrayan planların detayları oluşmaya başladı. Bu planlar içinde katlanabilir iPad programı da yer alıyor.

Gurman: "Katlanabilir iPad 2024'te de gelmeyecek"

Sızıntı konusunda ünlü olan Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde katlanabilir iPad modelinin 2024'te sahne alacağını söylemişti. iPad Fold olacağı yönünde dedikodular dolaşan modelin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilinmezlik ortamı sürüyor.

Özellikle Apple ürünleriyle ilgili elde ettiği doğruluk payı yüksek bilgilerle tanınana Mark Gurman, konuya açıklık getirdi. Twitter üzerinden şirketin iPad planlarını paylaşan Gurman, Ming-Chi Kuo'nun ortaya attığı iddia üzerine katlanabilir iPad modelinin 2024'te geleceğine ilişkin hiçbir duyumunun olmadığını söyledi.

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Öte yandan Gurman, iPad için yeni bilgiler ortaya attı. Kaynak, daha önce çıkan bazı bilgileri onayladı. Korea's ET News'in elde ettiği raporda OLED ekranlı 11.1 inç ve 13 inç OLED ekranlı iPad Pro modellerinin 2024'te tanıtılacağı söyleniyordu. Gurman da bu iddiaları doğruladı.

Apple, geçtiğimiz yılın Ekim ayında M2 işlemcili iPad Pro modelini tanıtmıştı. ARMv8 mimarisi üzerine inşa edilen ve 5nm teknolojisiyle üretilen işlemci, yüzde 15'e kadar daha hızlı performans sunan 8 çekirdekli CPU'ya ve yüzde 35'e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Cihaz, 12,9 inçlik Liquid Retina XDR ekran ile donatılan iPad Pro, P3 geniş renk yelpazesi, True Tone ve ProMotion gibi gelişmiş ekran teknolojilerini içerisinde barındırıyor.

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