Apple, Çinli tedarik zinciri şirketleriyle karbon nötr olma hedefine çalışıyor

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın karbon nötr olma hedefine ulaşmak için Çinli tedarik zinciri şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi. Cook, söz konusu açıklamayı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan ve Apple ile çalışan tedarik zinciri firmalarından biri olan Çinli elektronik bileşen üreticisi Luxshare Precision'ı ziyareti sırasında yaptı.

HANGZHOU, 20 Ekim (Xinhua) -- Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın karbon nötr olma hedefine ulaşmak için Çinli tedarik zinciri şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Cook, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan ve Apple ile çalışan tedarik zinciri firmalarından biri olan Çinli elektronik bileşen üreticisi Luxshare Precision'ı ziyareti sırasında yaptı.

Apple'ın karbon emisyonlarını enerji, malzeme ve lojistik olmak üzere üç açıdan ele almaya odaklandığını belirten Cook, şirketin karbon nötr olma hedefine ulaşması için bu üç başlığın binlerce projeyi içerdiğini de sözlerine ekledi.

Cook ayrıca çevrenin korunmasının, Apple ile Çinli tedarik zinciri şirketleri arasında kazan-kazan başarısı elde edilmesinin bir parçası olduğunu ve bunun ürünlere, gelirlere ve çalışan eğitimi gibi birçok sosyal sorumluluk alanına yansıdığını söyledi.

Şirket kaynaklarına göre Apple ayrıca gençlerin karbon nötr çözümleri keşfetmelerine yardımcı olmak için Tsinghua Üniversitesi gibi Çin üniversiteleriyle birlikte çalışıyor.