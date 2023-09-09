Apple, Çin'deki Yasağın Ardından 191 Milyar Dolar Kaybetti

Çin'in yabancı marka telefonları yasaklaması, Apple'ın hisselerinde büyük bir düşüşe neden oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kablosuz iletişim operatörü China Mobile, iPhone 15'i müşterilerine satışa sunmayacak. Apple ayrıca Avrupa'da da tekelleşme soruşturmasıyla karşı karşıya.

Apple, önümüzdeki günlerde iPhone 15 serisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu durum ise şirket hisselerini doğrudan etkileyecek. Ancak Çin'in kamu kurumlarında iPhone dahil olmak üzere yabancı marka telefonları yasaklaması, Apple'da 200 milyar dolara varan bir kayıp yarattı.

Apple sadece iki günde 191 milyar dolar kaybetti

Çin, yabancı teknolojinin ülke içindeki verileri dışarı çıkardığını düşünüyor. Hükümet bunun için harekete geçti ve ABD menşeili akıllı telefonların kullanımını yasakladı. Böylece Çin hükümet yetkilileri iPhone cihaz bulundurmayacak.

Daha sonra bu uygulamaların daha da ileri gideceğine dair bir haber de çıktı. Nitekim öyle de oldu. Yeni bir habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kablosuz iletişim operatörü China Mobile, iPhone 15'i müşterilerine satışa sunmayacak.

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Bu durumlar ise Apple hisselerinde düşüşe yol açtı. Teknoloji devinin hisseleri geçtiğimiz gün yüzde 5'den fazla kayıp yaşadı. Bu durumun maliyeti ise iki günde 191 milyar dolar oldu.

Apple'ın karşılaştığı zorluklar sadece Çin'den değil Avrupa'dan da geliyor. AB, Apple dahil olmak üzere 6 şirketin aşırı güce sahip olduğunu belirterek tekelleşmeye yol açtığını düşünüyor. Avrupa Komisyonu, Apple gibi markalar için veri kullanımı konusunda daha katı kurallar getirecek.

Çin'in iPhone yasağı, ABD ile yaşanan ekonomik savaşta yeni bir tırmanışı gösteriyor. Her iki ülke, teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini sınırlamak için adımlar attı. Daha önce ABD, Çin'in sahip olduğu TikTok uygulamasını federal hükümet cihazlarında yasakladı.

Bununla birlikte Wall Street analistleri, Apple hisselerinin uzun vadeli beklentileri karşılayacağını düşünüyor. iPhone 15 lansmanı gibi etkinliklerin hisse senedi fiyatlarında olumlu etki yaratacağını belirtiyor.

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